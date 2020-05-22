После холодов Петербург готовится к лету. В выходные можно будет расстаться с курткой

На выходных петербуржцам потребуется сила духа, чтобы остаться в квартирах на самоизоляции. В город придёт тепло.



Как сообщается на сайте Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 23 мая, воздух в городе прогреется до + 15 градусов, ночью похолодает до +4. Небо будет облачное, но осадков не предвидится.



В воскресенье, 24 мая, столбик термометра поднимется до +17 днём и упадёт до +4 ночью. Ожидается переменная облачность.



Уходящая рабочая неделя отметилась похолоданием. Под Петербургом выпал снег.

