После холодов Петербург готовится к лету. В выходные можно будет расстаться с курткой
На выходных петербуржцам потребуется сила духа, чтобы остаться в квартирах на самоизоляции. В город придёт тепло.
Как сообщается на сайте Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 23 мая, воздух в городе прогреется до + 15 градусов, ночью похолодает до +4. Небо будет облачное, но осадков не предвидится.
В воскресенье, 24 мая, столбик термометра поднимется до +17 днём и упадёт до +4 ночью. Ожидается переменная облачность.
Уходящая рабочая неделя отметилась похолоданием. Под Петербургом выпал снег.