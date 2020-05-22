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22.05.2020 17:21
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После холодов Петербург готовится к лету. В выходные можно будет расстаться с курткой

На выходных петербуржцам потребуется сила духа, чтобы остаться в квартирах на самоизоляции. В город придёт тепло.

Как сообщается на сайте Северо-Западного гидрометцентра, в субботу, 23 мая, воздух в городе прогреется до + 15 градусов, ночью похолодает до +4. Небо будет облачное, но осадков не предвидится.

В воскресенье, 24 мая, столбик термометра поднимется до +17 днём и упадёт до +4 ночью. Ожидается переменная облачность.

Уходящая рабочая неделя отметилась похолоданием. Под Петербургом выпал снег.

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Комментарии (1)

Djnyana
Пока Апрашку не откроют, мне нельзя снимать куртку.. )
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