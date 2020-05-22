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22.05.2020 13:27
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Пассажирский самолет разбился у пакистанского города Карачи. Очевидцы публикуют видео с места ЧП

Самолет «Пакистанских авиалиний» с пассажирами на борту разбился у города Карачи. Видео с места ЧП в социальной сети Twitter публикуют очевидцы 22 мая.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo, информацию о крушении лайнера подтвердил авиаперевозчик, уточнив, что речь идет об Airbus A320.

По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 100 человек.

Он совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился неподалеку от аэропорта.

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Комментарии (1)

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