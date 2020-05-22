Пассажирский самолет разбился у пакистанского города Карачи. Очевидцы публикуют видео с места ЧП
Самолет «Пакистанских авиалиний» с пассажирами на борту разбился у города Карачи. Видео с места ЧП в социальной сети Twitter публикуют очевидцы 22 мая.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Geo, информацию о крушении лайнера подтвердил авиаперевозчик, уточнив, что речь идет об Airbus A320.
تصاویری از #سقوط_هواپیمای_مسافربری نزدیک فرودگاه #کراچی #پاکستان pic.twitter.com/XkTZOCrCo6— خبرآنلاين (@khabaronlinee) May 22, 2020
По данным СМИ, на борту лайнера могли находиться 100 человек.
❗️Пассажирский самолёт "Пакистанских авиалиний" потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Карачи рейсом из Лахора.#Пакистан pic.twitter.com/D1WYIbjS3n— Артем (@A_Yuzhakov) May 22, 2020
Он совершал перелет из Лахора в Карачи и разбился неподалеку от аэропорта.