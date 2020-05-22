«Водопроводчик» прошелся по пенсионеркам в Красногвардейском районе. За услуги просил втридорога

Как стало известно «Фонтанке» 22 мая, за сутки на одну и ту же уловку попались три женщины, две из которых живут в одной парадной. Первая за последнее время жалоба на обман со стороны якобы специалиста по сантехническим работам поступила 20-го числа. Мужчина объяснил 93-летней женщине, живущей на Новочеркасском проспекте, дом 9, что его прислали менять в ее квартире трубы, счет за услуги выставил нескромный — 38 тысяч рублей. Женщина отдала деньги добровольно и только через несколько часов поняла, что явно переплатила. Результатом обращения в полицию стало уголовное дело.

Мошенник под видом «водопроводчика от ЖЭКа» посетил квартиры трех пожилых женщин в Красногвардейском районе Петербурга. За свои услуги он брал суммы, равные стоимости новой сантехники.

На следующий день такая же история всплыла в четырех километрах, на территории того же района. О водопроводчике первой рассказала 83-летняя женщина с Апрельской улицы, дом 3, к которой он пришел около 11 утра. Для вида он поковырялся в ванной комнате около получаса, потом потребовал 10 тысяч и, получив расчет, ушел. Звонок председателю ТСЖ расставил все по местам и послужил поводом обратиться в полицию.

Следующая жертва, живущая на пару этажей выше, заявила, что к ней схожий по приметам молодой человек постучался в дверь в половине второго. 72-летней женщине «ремонт» обошелся в 16 тысяч. В обоих случаях возбуждены уголовные дела.

Известно, что на вид «водопроводчику» около 25–30 лет, он короткостриженый, среднего роста и телосложения. Представляется Алексеем, к одной из женщин пришел в розовой маске.