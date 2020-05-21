Бутылконосые дельфины добрались до Финляндии. Под Турку сфотографировали трех афалин
В Архипелаговом море неподалеку от финского города Турку заметили стаю дельфинов. Об этом 21 мая сообщает Yle.
По данным издания, речь идет о крайне редких в финских водах бутылконосых дельфинах, или афалинах. Стаю из трех особей сфотографировал у острова Кемиёнсаари местный лодочник.
Saaristomerellä nähtiin Itämerellä harvinaisia pullokuonodelfiinejä – edellisestä havainnosta liki 70 vuotta https://t.co/byabYCTABT— Yle Uutiset (@yleuutiset) May 21, 2020
Биолог Олли Лойса из университета прикладных наук Турку подтвердил, что на фотографиях — именно бутылконосые дельфины. Ранее этот вид в финских водах удавалось встретить только дважды — в 1905 и 1953 годах.