FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +13
70.92р77.80р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 23:55
2
Печать

Бутылконосые дельфины добрались до Финляндии. Под Турку сфотографировали трех афалин

В Архипелаговом море неподалеку от финского города Турку заметили стаю дельфинов. Об этом 21 мая сообщает Yle.

По данным издания, речь идет о крайне редких в финских водах бутылконосых дельфинах, или афалинах. Стаю из трех особей сфотографировал у острова Кемиёнсаари местный лодочник.

Биолог Олли Лойса из университета прикладных наук Турку подтвердил, что на фотографиях — именно бутылконосые дельфины. Ранее этот вид в финских водах удавалось встретить только дважды — в 1905 и 1953 годах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

260965961
Интересно, когда в наших широтах опять будут расти магнолии. Как читала об этом установленном факте ещё до интернета)))
261612831
🔞🔥 Сайт №1 Для Поискa Любовницы! ➜ https://is.gd/sxdate
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний