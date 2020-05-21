Компания Renault объявила российские цены на обновленный кроссовер Kaptur. Полноценные продажи новинки стартуют в июне 2020 года, но с 21 мая в онлайн-шоуруме марки принимаются заказы на лимитированную версию Edition One.



Как сообщает пресс-служба Renault, новый Kaptur стал второй моделью марки после Arkana, которая построена на модульной SUV-платформе следующего поколения. Под капотом кроссовера устанавливается 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 114 л.с. либо турбомотор TCe 150 мощностью 150 л.с. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальную систему полного привода.