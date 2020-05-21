Новый Renault Kaptur появится в продаже в июне. Объявлены российские цены
Компания Renault объявила российские цены на обновленный кроссовер Kaptur. Полноценные продажи новинки стартуют в июне 2020 года, но с 21 мая в онлайн-шоуруме марки принимаются заказы на лимитированную версию Edition One.
Как сообщает пресс-служба Renault, новый Kaptur стал второй моделью марки после Arkana, которая построена на модульной SUV-платформе следующего поколения. Под капотом кроссовера устанавливается 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 114 л.с. либо турбомотор TCe 150 мощностью 150 л.с. Автомобиль получил автоматическую трансмиссию CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальную систему полного привода.
Модернизированный Kaptur получил новую решетку радиатора, светодиодные фары и лекосплавные колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов. Добавились новые варианты окраски кузова, в том числе с ярко-синим кузовом и серебристой крышей. Интерьер модели был полностью изменен, в том числе машину оснастили рулевой колонкой с регулировкой по высоте и вылету и фоновой подсветкой салона с 8 цветами на выбор.
Уже в базовой комплектации кроссовер оснащен функцией дистанционного запуска двигателя Renault Start. Среди опций также обогрев рулевого колеса и второго ряда сидений, аудиосистема премиум-класса BOSE, мультимедийная система EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым управлением и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система камер кругового обзора и функция контроля «слепых» зон.
Стоимость нового Renault Kaptur начинается от 1 020 000 рублей. Цена лимитированной серии Edition One с TCe 150 и CVT X-Tronic стартует от 1 440 000 рублей за версию 4х2 и от 1 515 000 рублей за версию 4х4.