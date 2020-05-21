Попова назвала долю детей и подростков среди заболевших коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю детей и подростков среди заболевших коронавирусом в России. По ее словам, она не превышает 7%, пишет ТАСС.
«В общем количестве инфицированных с начала марта удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от нуля до 18 лет», — сказала Попова 21 мая во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, говоря о ситуации в системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.
Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня.
Президент РФ также ответил на ряд вопросов, связанных с организацией учебного процесса в условиях распространения коронавируса. По его словам, переход школ на дистанционный формат обучения носит временный характер, а те пробелы, которые возникли в связи с введением этой вынужденной меры, учителям необходимо будет компенсировать дополнительными занятиями с учениками.