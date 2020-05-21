Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю детей и подростков среди заболевших коронавирусом в России. По ее словам, она не превышает 7%, пишет ТАСС.

«В общем количестве инфицированных с начала марта удельный вес детей не превышает 7%, если брать детей от нуля до 18 лет», — сказала Попова 21 мая во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, говоря о ситуации в системе здравоохранения на фоне пандемии коронавируса.

Ранее в ходе совещания глава государства заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня.