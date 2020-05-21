Число официальных безработных в Петербурге перевалило за 50 тысяч. В ближайший месяц ждут еще 20 тысяч

Число официальных безработных в Петербурге на 21 мая составило 50 309 человек. Такие данные привела в ходе пресс-конференции 21 мая глава Центра занятости населения Санкт-Петербурга Юлия Горохова. «В ближайший месяц мы ожидаем еще порядка 20 тысяч человек», — сказала она.

При этом в центр занятости обратились с начала года 96 887 человек. «Кто-то из этих людей может быть занят, кто-то в дальнейшем получит статус безработного», — сказала она.

Ранее комитет по труду и занятости сообщал, что на 15 мая в Петербурге было зарегистрировано 42 495 безработных. С начала введения коронавирусных каникул показатель вырос почти в три раза.