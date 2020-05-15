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15.05.2020 15:55
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«Объективные сложности в экономике». Число безработных в Петербурге выросло в три раза с начала апреля

По состоянию на 15 мая в Петербурге зарегистрировано 42 495 безработных (1,3% от численности рабочей силы), рассказали «Фонтанке» в комитете по труду и занятости.

Для сравнения: по данным Петростата, в конце марта таким статусом обладали 15 тысяч жителей Северной столицы. На конец апреля их было 31,4 тысячи, уточнили в комитете по труду. Таким образом, с начала введения коронавирусных каникул показатель вырос почти в три раза. «Рост вызван увеличением пособия, дополнительными выплатами на детей для безработных и объективными сложностями в экономике», — прокомментировали в комитете по труду.

Это количество будет и дальше расти. «К увольнению в течение ближайших месяцев предполагается 5 878 человек», — рассказали в ведомстве.

Пока динамика по «новым безработным» находится на уровне прошлого года. Всего с начала 2020 года уведомления о сокращении штата подали 924 петербургских предприятия на 20 279 работников (годом ранее 955 компаний и 20 136 работников). Но лишь десятую часть из них запланировали высвободить с 31 марта по 14 мая (2 134 сотрудника). Реально с начала года уволен 14 401 работник (14 980 в 2019 году), но более трети (5 429) трудоустроены в тех же организациях.

Но в Смольном прогнозируют, что число безработных будет «расти значительно». «По оценкам, порядка 61% предприятий заявили о готовности сокращений на 13–17%», — заявил 14 мая в эфире «Эха Петербурга» вице-губернатор Евгений Елин. Сколько это «в людях», он не уточнил.

Ранее федеральное правительство анонсировало пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей) для тех, кто лишился работы после 1 марта. Но в Петербурге порядка половины получателей пособия по безработице имеют выплаты в минимальном размере — 1500 рублей, поскольку долго не работали и не имеют права на большое пособие, сообщал губернатор Александр Беглов.

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Комментарии (7)

ussr_5e4d4b41561db
а это вам ответ наш краснопролетарский - а получи ты шиш на постном масле! работодатели отвечают дуремару любезностью, выкидывая тысячи людей пинком под зад.... скоро все будут сидеть и жить на 1 МРОТ... пора закупаться дошиком....
Swift_5e4d8a276f5e8
42 495 ?, в миллионнике ? ...... неплохо отбиваются однако.
Михаил Петров-Водкин
Сами себе создали проблему, увеличив пособие до непотребных размеров для тех, кому не положено. Вот и бросились дармоеды за халявой.
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