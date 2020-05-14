Кредитные каникулы и пособия по безработице. Губернатор Петербурга предложил правительству РФ поддержать экономику и занятость населения

Губернатор Александр Беглов поделился своими идеями о поддержке экономики и занятости на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО, которое провел полномочный представитель президента Александр Гуцан. Как сообщила 14 мая пресс-служба Смольного, предложения направят на рассмотрение в правительство РФ в ближайшие дни.

В частности, губернатор предложил распространить на более широкий круг предприятий «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев, которыми сегодня может воспользоваться только малый и средний бизнес. Поддержку потерявшим работу также следует усилить. В частности, повысить минимальный размер пособия по безработице до 6000 рублей для всех, кто лишился работы до 1 марта