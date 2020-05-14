Кредитные каникулы и пособия по безработице. Губернатор Петербурга предложил правительству РФ поддержать экономику и занятость населения
Губернатор Александр Беглов поделился своими идеями о поддержке экономики и занятости на заседании координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО, которое провел полномочный представитель президента Александр Гуцан. Как сообщила 14 мая пресс-служба Смольного, предложения направят на рассмотрение в правительство РФ в ближайшие дни.
В частности, губернатор предложил распространить на более широкий круг предприятий «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев, которыми сегодня может воспользоваться только малый и средний бизнес. Поддержку потерявшим работу также следует усилить. В частности, повысить минимальный размер пособия по безработице до 6000 рублей для всех, кто лишился работы до 1 марта
«Порядка половины получателей пособия по безработице имеют выплаты в минимальном размере – 1500 рублей, поскольку долго не работали и не имеют права на большое пособие», - пояснил Беглов. Также губернатор предложил установить в мае-июне выплаты в размере 6000 рублей индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей, а несовершеннолетним детям таких индивидуальных предпринимателей предлагается установить выплаты в размере 3000 рублей. Для самозанятых – ввести оплачиваемые отпуска по болезни с выплатой пособия по временной нетрудоспособности не менее МРОТ, то есть 12130 рублей.
Александр Беглов также считает целесообразным увеличить бюджетные ассигнования на программы поддержки экспорта и выдать предприятиям субсидии на покупку медоборудования, которое позволит защитить здоровье сотрудников. Наконец, губернатор предложил также создать единый федеральный портал, на котором предприятия получат бесплатный доступ для дистанционной работы, проведения видеоконференций, продажи товаров, организации обучения.
Ранее федеральное правительство анонсировало пособие по безработице в размере МРОТ (12 130 рублей) для тех, кто лишился работы после 1 марта. На кредитные каникулы до 6 месяцев по ипотеке и потребительским кредитам могут претендовать граждане, чьи доходы за предшествующий месяц снизились по сравнению со среднемесячными доходами прошлого года на 30% и более. Подробнее о доступных мерах поддержки читайте в материале «Фонтанки».