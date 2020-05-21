FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 13:14
0
Печать

Театр Эстрады запустил акцию поддержки медицинских работников

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина ко Дню медицинского работника запустил акцию поддержки медиков всех без исключения специализаций.

«Чтобы поблагодарить за самоотверженный труд тех, кто находится на передовой во время пандемии, Театр Эстрады им. Аркадия Райкина к Дню медицинского работника запускает акцию поддержки медиков всех без исключения специализаций. Театр предлагает им всем билеты с открытой датой по специальной цене. Акция стартовала ровно за месяц до профессионального праздника медицинских работников — 21 мая в 0:00», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе театра.

Врачи, фельдшеры, водители скорой помощи, лаборанты, медсестры и медбратья, санитары, работающие в медицинских учреждениях федерального и городского подчинения, смогут участвовать в акции дистанционно и получить именные сертификаты.

Акция продлится по 23:59 21 июня. Мероприятия в театре пройдут с момента снятия запрета до 29 декабря.

О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте Театра Эстрады.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний