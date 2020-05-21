Театр Эстрады запустил акцию поддержки медицинских работников
Театр Эстрады
«Чтобы поблагодарить за самоотверженный труд тех, кто находится на передовой во время пандемии, Театр Эстрады
Врачи, фельдшеры, водители скорой помощи, лаборанты, медсестры и медбратья, санитары, работающие в медицинских учреждениях федерального и городского подчинения, смогут участвовать в акции дистанционно и получить именные сертификаты.
Акция продлится по 23:59 21 июня. Мероприятия в театре пройдут с момента снятия запрета до 29 декабря.
О том, как принять участие в акции, можно узнать на сайте Театра Эстрады.