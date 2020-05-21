«Нельзя расслабляться». Лукашенко предсказал еще месяц «барахтанья» с коронавирусом

«Но ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу. А главное, что вы изучаете каждодневный опыт. Хотелось бы, чтобы вы выдержали это. Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться. Конечно, не тот уровень уже, легче немножко стало, но не расслабляться», — цитирует 21 мая заявление Александра Лукашенко агентство « БелТА ».

Президент Белоруссии отметил улучшение ситуации с COVID-2019 в республике, призвав при этом «не расслабляться».

По его словам, в Минске и Витебске заболеваемость уже пошла на спад. «Мы вышли на плато», — уверен белорусский президент.

Лукашенко также отметил, что, по его мнению, власти избрали верную стратегию борьбы с пандемией.

Белоруссия стала одной из немногих стран, которые не ответили на приход COVID-2019 карантином. В республике выявлено уже 32426 случаев.