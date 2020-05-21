FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 12:23
4
Печать

Третьяк: Брежнев меня расцеловал — до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос

Президент Федерации хоккея России, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о знакомстве с Леонидом Брежневым. Как заявил в интервью YouTube-каналу «Русская планета» легендарный хоккеист, встреча состоялась в 1981 году в перерыве матча против сборной Финляндии, который проходил в рамках Евротура.

Игроки во время поездки на турнир в Канаду купили Брежневу подарки и долго не могли их ему передать. Неожиданно после первого периода матча с Финляндией в раздевалку советской команды забежал министр спорта и сказал, что генсек готов их принять. На неожиданную встречу отправились Владислав Третьяк и Сергей Макаров.

«Я к нему (к Брежневу. — Прим. ред.) подбежал, а Брежнев меня расцеловал — до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте». Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», — сказал Третьяк.

Владислав Третьяк — легендарный советский хоккейный вратарь, депутат Государственной думы IV–VII созывов от партии «Единая Россия». С 2006 года возглавляет Федерацию хоккея России. В период с 1969 по 1984 год защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В чемпионатах СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 игр. В турнирах Кубка Канады — 11 матчей. Входит в Символическую сборную столетия ИИХФ. Трёхкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1980. 10-кратный чемпион мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

zelf
Аффтор очнись и не позорься! В 1981 году Евротура не было. Был "Приз Известий".
260642921
А почему его регалии замалчиваются? Надо бы так:

Президент Федерации хоккея России, бывший вратарь сборной СССР, ЧЛЕН ПАРТИИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Владислав Третьяк...

Вообще грустно это, когда те, на кого в детстве смотрел с восхищением, теперь вызывают совсем другие чувства ((( Лучше бы все эти спортсмены, космонавты и артисты сидели не в Думе, а у себя дома и воспитывали внуков, чем так позориться.
simak
Что Третьяк не моется - верю легко, достаточно понюхать рассказ. Но что его Брежнев целовал - не верю. Брежнев целовал только президентов, чем вгонял их в замешательство с самого начала встречи, выбивая у них почву из под ног. А переговорщиком Брежнев был жёстким.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний