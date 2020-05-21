Третьяк: Брежнев меня расцеловал — до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос

Игроки во время поездки на турнир в Канаду купили Брежневу подарки и долго не могли их ему передать. Неожиданно после первого периода матча с Финляндией в раздевалку советской команды забежал министр спорта и сказал, что генсек готов их принять. На неожиданную встречу отправились Владислав Третьяк и Сергей Макаров.

Президент Федерации хоккея России, бывший вратарь сборной СССР Владислав Третьяк рассказал о знакомстве с Леонидом Брежневым. Как заявил в интервью YouTube-каналу «Русская планета» легендарный хоккеист, встреча состоялась в 1981 году в перерыве матча против сборной Финляндии, который проходил в рамках Евротура.

«Я к нему (к Брежневу. — Прим. ред.) подбежал, а Брежнев меня расцеловал — до сих пор не моюсь. Он любил целоваться взасос. Говорит: «А что это вы финнам проигрываете?» Я отвечаю: «Леонид Ильич, мы сейчас выиграем. Мы финнам никогда не проигрываем». Дальше говорит: «Что это у вас, на каком языке фамилии написаны? Не разберу». Министр спорта подбегает: «Вы знаете, у нас Евротур, у нас чехи, финны, шведы, все должно быть на английском». Брежнев: «А, ну ладно, играйте». Но за ночь нам всем переделали, написали на русском языке, чтобы Леонид Ильич видел, кто на площадке, какие фамилии», — сказал Третьяк.

Владислав Третьяк — легендарный советский хоккейный вратарь, депутат Государственной думы IV–VII созывов от партии «Единая Россия». С 2006 года возглавляет Федерацию хоккея России. В период с 1969 по 1984 год защищал ворота ЦСКА и сборной Советского Союза. В чемпионатах СССР сыграл 482 матча, на чемпионатах мира и Олимпийских играх — 117 игр. В турнирах Кубка Канады — 11 матчей. Входит в Символическую сборную столетия ИИХФ. Трёхкратный олимпийский чемпион (1972, 1976, 1984), серебряный призёр зимних Олимпийских игр 1980. 10-кратный чемпион мира (1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983)