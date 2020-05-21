Актёры, музыканты, спортсмены и блогеры запишут личные видеопоздравления для своих поклонников, чтобы помочь детям-бабочкам

Благотворительный фонд «Дети-бабочки» в начале апреля запустил сообщество MediaDonors, состоящее из звёзд и блогеров, которые жертвуют часть рекламных гонораров на благотворительность. Теперь стартовало новое направление проекта — MD Video.

К проекту уже присоединились известные люди: актёры Ксения Раппопорт, Ирина Горбачева, Данила Козловский, Павел Деревянко и Елизавета Боярская; телеведущие Виктория Лопырева и Антон Комолов; писатели Александр Цыпкин и Катерина Гордеева; футболисты Игорь Смольников и Сергей Игнашевич; фигуристка Элизабет Турсынбаева и другие.



В рамках проекта MD Video звёзды театра и кино, музыканты, спортсмены и блогеры будут записывать личные видеопоздравления для своих поклонников, а часть гонораров передавать в фонд «Дети-бабочки», чтобы обеспечить подопечных необходимыми медикаментами и перевязочными средствами.

«Все желающие смогут заказать видео, чтобы поздравить друга со свадьбой, пожелать маме счастья в день рождения, напомнить бабушке, что сейчас изоляция и выходить на улицу пока не стоит, извиниться перед шефом за опоздание. Повод может быть любым, главное, чтобы он был в рамках правового поля и не нарушал морально-этические нормы», — рассказали «Фонтанке» в фонде.

«Наконец-то появился проект, который решит проблему, возникающую у каждого с завидной регулярностью: что подарить человеку на день рождения, чтобы он испытал позитивные эмоции? Тем более, если вдруг человек не пьет, бутылку вина не подаришь...Теплое, личное поздравление от того, чье творчество вдохновляет именинника — это правильно. Здорово, что цена у такого подарка очень доступная и что так много известных людей откликнулось. Лично я уже знаю, кому и чье поздравление я подарю», — сказал Александр Цыпкин.



Платформа MD Video — это первый проект, который на основе механики маркетплейса видеосообщений строит фандрайзинговую инфраструктуру для обеспечения детей с генными дерматозами необходимыми медицинскими средствами. К платформе уже подключились более 50 звёзд, готовых создавать развлекательный контент, который поможет подопечным фонда.

«Я участвую в проектах, в которых вижу свой смысл. Если то, что я делаю помогает менять мир к лучшему — это круто! Порой может казаться, что мир к нам несправедлив, но это не значит, что надо сесть и опустить руки. Если сегодня я могу всего лишь за одну минуту своей жизни сделать кого-то хоть немного счастливее — я должна это сделать», — говорит актриса Ирина Горбачева.

Позицию актрисы поддержала и телеведущая Виктория Лопырева: «Я с радостью присоединилась к проекту, потому что помогать тем, кому это действительно нужно — моя философия. И я придерживаюсь этой позиции, несмотря на те перемены в жизни, которые происходят сейчас у всех нас. Если мое поздравление может не только порадовать кого-то, но и оказать реальную помощь ребенку, нуждающемуся в бинтах и медикаментах, то это очень важно сделать. Раньше все говорили, что помогать надо тихо, и именно так я и поступала. Но мир меняется, и когда мы говорим вслух о своих добрых делах, мы подаем пример другим. Очень здорово, что в совершенном обществе «помогать» — это must have в списке задач каждого человека».



Попечитель фонда Данила Козловский, который редко балует своих поклонников вниманием и ведёт закрытую и даже скромную соцмедийную жизнь, поддержал проект: «Друзья, хочу сказать, что недавно я стал медиадонором и рад принять участие во внеочередном проекте фонда «Дети-бабочки». Цель MD Video — не просто заработать денег или рассказать красивую историю, а соединить людей, оставить за скобками материальное и по-настоящему помочь детям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями — буллезным эпидермолизом и ихтиозом. MD Video — это необходимый и своевременный проект, ведь сейчас как никогда нам всем нужен повод стать немного ближе и добрее друг к другу».

Телеведущий Антон Комолов также присоединился к проекту одним из первых. «Почему я решил принять участие? Раньше, когда мне предлагали подобные проекты, я всегда отказывался, потому что не хотелось просто зарабатывать на этом. В этот раз все иначе, потому что вся сумма за поздравление пойдет в благотворительный фонд. Надеюсь, что желающих будет много, чтобы мы могли вместе сделать ощутимые пожертвования. Я хорошо знаю, как непросто сейчас фондам, поэтому и необходимо искать новые инструменты фандрайзинга. При этом сборы средств не должны выглядеть слишком настойчиво или унизительно. Хочется, чтобы человек, который тратит деньги на благотворительность, делал это с легким сердцем и хорошим настроением, даже если поводы самые грустные. MDVideo как раз такой инструмент: человек одновременно и благотворитель, и благополучатель, потому что все-таки взамен получает замечательное поздравление».

