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21.05.2020 08:19
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Нотариусы отметили рост числа брачных договоров в период самоизоляции

Несмотря на общий спад количества обращений граждан к нотариусам во время режима самоизоляции в апреле, доля брачных договоров среди всех нотариальных действий выросла. Об этом РБК 21 мая рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик. Этот вид услуг оказался одним из самых устойчивых к мерам изоляции и другим мерам эпидемии SARS-CoV-2 в России.

Всего в апреле 2020 года нотариусами было заверено 7122 брачных договора, при том, что в том же месяце 2019 года их было почти 10 тыс. Однако учитывая, что общее количество нотариальных действий во время самоизоляции и периода нерабочих дней в апреле упало на 65%, доля брачных договоров значительно возросла.

«Вопреки некоторым прогнозам, количество завещаний не выросло, их доля осталась прежней̆, общее число сократилось на 67% — 15 731 против 47 633 годом ранее», — отметили в пресс-службе палаты.

Корсик отметил, что разрешение нотариусам работать сыграло положительную роль, поскольку они могли в электронном виде обращаться в ведомства, которые прекратили личный прием граждан.

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Комментарии (1)

Brightness
Сургугам не развестись, так они имущество через брачный договор за собой бронируют. Суды заработают- полетят иски о разводах, как листовки с самолета. Зато статистика шикарная - количество разводов уменьшилось: конечно супругам с детьми в ЗАГСе не разведешься, а суды закрыты:)))
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