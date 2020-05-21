Нотариусы отметили рост числа брачных договоров в период самоизоляции

Несмотря на общий спад количества обращений граждан к нотариусам во время режима самоизоляции в апреле, доля брачных договоров среди всех нотариальных действий выросла. Об этом РБК 21 мая рассказал президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик. Этот вид услуг оказался одним из самых устойчивых к мерам изоляции и другим мерам эпидемии SARS-CoV-2 в России.

Всего в апреле 2020 года нотариусами было заверено 7122 брачных договора, при том, что в том же месяце 2019 года их было почти 10 тыс. Однако учитывая, что общее количество нотариальных действий во время самоизоляции и периода нерабочих дней в апреле упало на 65%, доля брачных договоров значительно возросла.