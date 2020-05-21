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21.05.2020 01:18
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Смольный просит петербургский Роспотребнадзор дать добро на помощь детям, оставшимся без присмотра родителей из-за коронавируса

Город имеет возможности и ресурсы для размещения детей, чьи родители были госпитализированы с коронавирусом, в учреждениях здравоохранения и стационарных учреждениях социального обслуживания, однако не может этого сделать из-за наложенного петербургским Роспотребнадзором запрета на работу таких учреждений. Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил 21 мая в ответе на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского.

В детских больницах Петербурга уже сейчас можно выделить 70 коек для детей, оставшихся без попечения родителей, госпитализированных с коронавирусной инфекцией. Если по окончании 14-дневного карантинного периода нет возможности вернуть ребенка родителям или законным представителям, можно перевести здоровых детей под наблюдение в санаторий «Солнечное». Однако распоряжением главного санитарного врача по Санкт-Петербургу Натальи Башкетовой с 5 апреля санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация в городе запрещены. Олег Эргашев сообщил, что направил Башкетовой письмо с предложением изменить это распоряжение таким образом, чтобы город смог поддержать оставшихся без присмотра заболевших родителей детей. Гражданам, которые обратятся с данной проблемой в комитет по здравоохранению или в комитет по социальной политике, вице-губернатор обещает оказать всю необходимую помощь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

260737351
Эта тетка Башкетова походу всех людей ненавидит и теперь им гадит от души; дорвалась, так сказать!
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