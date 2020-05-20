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20.05.2020 18:49
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Нефть подорожала на фоне сообщений о резком сокращении запасов энергоресурса в США

Нефть подорожала на фоне известий о сокращении запасов нефти в США и постепенном снятии профилактических ограничений во всем мире.

По данным на 18:28 мск, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле составляет $35,62 за баррель (+2,91%). На открытии стоимость фьючерсов стартовала с $34,47, дневной рост превысил 3,1%. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июле выросли до $33,20 (+3,88%).

Ранее Минэнерго США сообщило, что американские запасы нефти за прошедшую неделю уменьшились на 4,982 млн баррелей и составили 526,494 млн баррелей, по данным на 15 мая.

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