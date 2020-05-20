Греция готова открыть границы для туристов с 15 июня

Премьер-министр Греции заявил о том, что туристический сезон в стране начинается 15 июня. Об этом 20 мая пишет РИА «Новости».



Ослабление ограничений в Элладе начались 4 мая. На первом этапе возобновили работу порядка 10% предприятий. С 11 мая в стране возобновили занятия в выпускных классах школ и открылись часть предприятий сферы услуг и магазинов.



С 1 июля, по заявлению премьера Кириакоса Мицотакиса, постепенно возобновятся прямые зарубежные рейсы по туристическим направлениям в Грецию.



На 20 мая в стране общее число заболевших составило 2850 человек. Общее число жертв — 166.

