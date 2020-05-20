Видео с камеры наблюдения на Промышленной улице 20 мая опубликовали в соцсетях, сопроводив короткой фабулой. Сообщается, что два дня назад 70-летняя женщина застала соседку за выкапыванием собственноручно высаженных цветов и получила удар лопатой за защиту своих растений.

Цветник в Кировском районе Петербурга, который положительно оценивала местная администрация, разобщил соседей. Пытаясь отстоять свой взгляд на облик придомовой территории, женщины превратили лопату и тяпку в оружие.

«Медики зафиксировали у пострадавшей сотрясение мозга, множественные ссадины, ушибы мягких тканей головы, груди и поясницы», — рассказывает внучка пострадавшей, добавляя, что бабушка также наслушалась угроз от родных противницы.

Камера запечатлела, как женщина вскапывает палисадник, разговаривает с пенсионеркой и на её попытку отвести лопату замахивается.



Вторая участница в комментариях представила иную версию конфликта. По её словам, защитницей была как раз она.



«Увидела в окно, как этот божий одуванчик выкапывает цветы и швыряет. На вопрос: «Что вы делаете?» — был ответ: «Они мне мешают!» «Нападавшая» — я — взяла лопату (чтобы цветы обратно вкопать) и побежала остановить «бедную старушку» (пока бежала, выкопала и отшвырнула пару ее цветов)», — пишет Екатерина Закревская. Заверяет, что «размахивавшую тяпкой» пенсионерку не била.

Как сообщили «Фонтанке» в полиции, сообщение о конфликте дошло до дежурной части по району, проверкой занимается участковый. Пенсионерка получила ушибы.



Палисадник на Промышленной, 10, делят между собой несколько жительниц первого этажа дома. В 2015 году он отмечен главой муниципалитета как один из лучших дворов, за удачное озеленение в местной газете хвалят Екатерину Закревскую, Аллу Бородачёву и 70-летнюю Ангелину Муромцеву. Две последние женщины в 2011 году вместе получали почётный знак «За заслуги в развитии Нарвского округа».

