Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»

На заседании Градостроительного совета, который состоялся 19 мая в онлайн-формате, представили проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая», которую предложили нарастить почти 25-метровым торгово-офисным зданием. Если большинство членов совета отметили качество проекта как такового, то в идее поставить параллелепипед увидели угрозу доминантам площади — Политехническому университету и Покровской церкви. А потенциальный инвестор — компания-тезка юрлица, которое напополам принадлежит находящимся в розыске и заочно арестованным экс-совладельцу «Балтийского банка» Андрею Исаеву и бывшему президенту финансовой организации Олегу Шигаеву.



Существующий павильон станции метро «Политехническая», одним из авторов которого является архитектор Сергей Сперанский, может в ближайшем будущем исчезнуть. Вместо него предлагается поставить пятиэтажный «многофункциональный комплекс общественного значения» высотой 24,9 метров.

Как указано в презентации, предлагаемый проект «позволит завершить градостроительное решение площади академика Иоффе, формируя собой соразмерный существующим зданиям... фронт застройки северо-восточной его части».

В качестве проектной организации выступила «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова», заказчик — ООО «Триумф Плюс». В Петербурге только одна действующая компания с таким названием. Согласно данным СПАРК, она принадлежит Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. Последний широкой общественности известен как бывший совладелец «Балтийского банка». В январе 2019 года его объявили в розыск в связи с предъявлением обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В 17 апреля 2020 года Смольнинский районный суд заочно заключил его под стражу. Шигаева в розыск объявили еще в 2015 году, три года спустя — заочно арестовали по обвинению в мошенничестве на 3,1 млрд рублей.



В комитете по градостроительству «Фонтанке» не смогли подтвердить, что проект заказан именно фирме Исаева и Шигаева. Однако на заседании присутствовала представитель инвестора — Шевцова Елена Вадимовна. Дама с такими ФИО является гендиректором ООО «Н.П.К.», которым ранее владел Андрей Исаев. Также Шевцова ранее возглавляла ООО «Рост», половиной которого владеет Олег Шигаев.



Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова» Фото: ООО «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова»

Архитектор Феликс Буянов заметил, что весь проект «немножко из пушки по воробьям» и добавил — на площади Иоффе могло бы получиться неплохое общественное пространство для студентов и ученых. Главный архитектор Петербурга и председатель совета Владимир Григорьев в ответ пошутил, что нынче тема не очень актуальна — коронавирус.



Святослав Гайкович поставил «отлично», назвав проект «безупречным», его коллеги отмечали, что сам проект выполнен с «большим вкусом». И даже всегда строгий в оценках, Никита Явейн отметил, что «по стилистике и по высоте проект, в общем, выглядит убедительным». «Мне кажется, это очень грамотная крепкая работа», - заключил он.



Сергей Орешкин, получив слово, констатировал: ему всегда казалось, что существующий павильон станции метро очень маленький, и предложенный масштаб ему кажется оправданным. «Мне кажется, что это такая спокойная архитектура... я проект поддержу», - сказал он, заметив, что потребуется качественные детализация и материалы, без которых предложенное решение «работать не будет».

Вячеслав Ухов сказал, что «скорее поддержит» проект, но предложил поработать или даже поменять северо-восточный фасад (на иллюстрациях — в горизонтальную «полоску» - прим. ред.).

Его коллега Владимир Аврутин выразил сомнение, что охраняемое доминирующее положение объектов площади — Политехнического университета и церкви, просто «пропадет».

Но с резкой критикой — не проекта как такового, а самой идеи построить коммерческий центр на площади Иоффе — выступил Евгений Герасимов: «В данном случае я против этого проекта». Член совета пояснил: площадь хороша в ее нынешнем виде, а «Политехническая» в числе станций метро следующего поколения «прекрасна» и является архитектурой того времени, которую незачем уничтожать. Задав вопрос: ради чего затевается проект и за чей счет, не бюджетный ли. Его успокоили — платит инвестор. Позицию сохранить существующий облик вестибюля занял и его коллега Владимир Линов.



Симпатии проекту выразил и Михаил Кондиайн, но с градостроительной точки зрения эксперт выразил протест: в случае реализации площадь с университетом и храмом «сильно потеряет». Одноэтажный павильон ему показался уместнее, а строительство дополнительных площадей, как вариант, Кондиайн предложил реализовать за «Политехнической».

Не считая периодических шуток из-за технических накладок непривычного для Градсовета формата видеоконференции, главный вопрос, как всегда, озвучил председатель совета: а можно ли вообще сносить творение Сперанского?

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

