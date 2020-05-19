А можно ли сносить Сперанского? Метро «Политехническую» хотят накрыть торгово-офисным объемом
Станцию метро «Политехническая» ждет реконструкция. Существующий павильон могут снести, нарастив на площади коммерческие квадратные метры.
На заседании Градостроительного совета, который состоялся 19 мая в онлайн-формате, представили проект реконструкции вестибюля станции метро «Политехническая», которую предложили нарастить почти 25-метровым торгово-офисным зданием. Если большинство членов совета отметили качество проекта как такового, то в идее поставить параллелепипед увидели угрозу доминантам площади — Политехническому университету и Покровской церкви. А потенциальный инвестор — компания-тезка юрлица, которое напополам принадлежит находящимся в розыске и заочно арестованным экс-совладельцу «Балтийского банка» Андрею Исаеву и бывшему президенту финансовой организации Олегу Шигаеву.
Существующий павильон станции метро «Политехническая», одним из авторов которого является архитектор Сергей Сперанский, может в ближайшем будущем исчезнуть. Вместо него предлагается поставить пятиэтажный «многофункциональный комплекс общественного значения» высотой 24,9 метров.
Как указано в презентации, предлагаемый проект «позволит завершить градостроительное решение площади академика Иоффе, формируя собой соразмерный существующим зданиям... фронт застройки северо-восточной его части».
В качестве проектной организации выступила «Архитектурная мастерская Рейнберга и Шарова», заказчик — ООО «Триумф Плюс». В Петербурге только одна действующая компания с таким названием. Согласно данным СПАРК, она принадлежит Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. Последний широкой общественности известен как бывший совладелец «Балтийского банка». В январе 2019 года его объявили в розыск в связи с предъявлением обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». В 17 апреля 2020 года Смольнинский районный суд заочно заключил его под стражу. Шигаева в розыск объявили еще в 2015 году, три года спустя — заочно арестовали по обвинению в мошенничестве на 3,1 млрд рублей.
В комитете по градостроительству «Фонтанке» не смогли подтвердить, что проект заказан именно фирме Исаева и Шигаева. Однако на заседании присутствовала представитель инвестора — Шевцова Елена Вадимовна. Дама с такими ФИО является гендиректором ООО «Н.П.К.», которым ранее владел Андрей Исаев. Также Шевцова ранее возглавляла ООО «Рост», половиной которого владеет Олег Шигаев.
Архитектор Феликс Буянов заметил, что весь проект «немножко из пушки по воробьям» и добавил — на площади Иоффе могло бы получиться неплохое общественное пространство для студентов и ученых. Главный архитектор Петербурга и председатель совета Владимир Григорьев в ответ пошутил, что нынче тема не очень актуальна — коронавирус.
Святослав Гайкович поставил «отлично», назвав проект «безупречным», его коллеги отмечали, что сам проект выполнен с «большим вкусом». И даже всегда строгий в оценках, Никита Явейн отметил, что «по стилистике и по высоте проект, в общем, выглядит убедительным». «Мне кажется, это очень грамотная крепкая работа», - заключил он.
Сергей Орешкин, получив слово, констатировал: ему всегда казалось, что существующий павильон станции метро очень маленький, и предложенный масштаб ему кажется оправданным. «Мне кажется, что это такая спокойная архитектура... я проект поддержу», - сказал он, заметив, что потребуется качественные детализация и материалы, без которых предложенное решение «работать не будет».
Вячеслав Ухов сказал, что «скорее поддержит» проект, но предложил поработать или даже поменять северо-восточный фасад (на иллюстрациях — в горизонтальную «полоску» - прим. ред.).
Его коллега Владимир Аврутин выразил сомнение, что охраняемое доминирующее положение объектов площади — Политехнического университета и церкви, просто «пропадет».
Но с резкой критикой — не проекта как такового, а самой идеи построить коммерческий центр на площади Иоффе — выступил Евгений Герасимов: «В данном случае я против этого проекта». Член совета пояснил: площадь хороша в ее нынешнем виде, а «Политехническая» в числе станций метро следующего поколения «прекрасна» и является архитектурой того времени, которую незачем уничтожать. Задав вопрос: ради чего затевается проект и за чей счет, не бюджетный ли. Его успокоили — платит инвестор. Позицию сохранить существующий облик вестибюля занял и его коллега Владимир Линов.
Симпатии проекту выразил и Михаил Кондиайн, но с градостроительной точки зрения эксперт выразил протест: в случае реализации площадь с университетом и храмом «сильно потеряет». Одноэтажный павильон ему показался уместнее, а строительство дополнительных площадей, как вариант, Кондиайн предложил реализовать за «Политехнической».
Не считая периодических шуток из-за технических накладок непривычного для Градсовета формата видеоконференции, главный вопрос, как всегда, озвучил председатель совета: а можно ли вообще сносить творение Сперанского?
Ирина Корбат,
«Фонтанка.ру»