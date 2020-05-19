Ярославль открыл авиасообщение с другими регионами. Первой стала Казань, на очереди Петербург

Правительство Ярославской области приняло решение постепенно возобновлять авиасообщение с другими регионами страны, 19 мая вновь выполняются полёты между столицей субъекта Федерации и столицей Татарстана.



«С 19 мая 2020 года возобновлено авиасообщение между Ярославлем и Казанью. Рейсы выполняются авиакомпанией ЮВТ АЭРО. Полеты в столицу Татарстана будут осуществляться по вторникам и четвергам. Время в пути составит чуть больше часа», — говорится в сообщении властей региона.

По словам заместителя председателя правительства области Максима Авдеева, регион начал постепенно запускать летную программу аэропорта «Туношна», которая была временно приостановлена в связи с распространением пандемии в регионе.