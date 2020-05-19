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19.05.2020 18:36
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Спутанность сознания и делирий. Учёные назвали расстройства психики, которые может вызвать коронавирус

SARS-CoV-2 может вызвать бред у значительной части пациентов в острой стадии. Также есть вероятность депрессии, беспокойства, усталости, посттравматического стрессового расстройства и более редких нервно-психических синдромов в долгосрочной перспективе. Об этом сообщается в опубликованном в журнале Lancet исследовании психических отклонений, которые могут возникать у пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Ученые проанализировали 72 исследования, которые включали данные о вспышке тяжелого острого респираторного синдрома, известного также как атипичная пневмония (SARS), о ближневосточном респираторном синдроме (MERS) и новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. В них рассматриваются тяжелые случаи, когда пациенты проходили лечение в стационаре.

«Наш анализ более 3550 случаев заболевания коронавирусом показывает, что большинство людей не будут страдать от проблем с психическим здоровьем после коронавирусной инфекции», — говорит один из руководителей исследования, доктор Джонатан Роджерс из Университетского колледжа Лондона.

«Хотя существует мало доказательств того, что распространенные психические заболевания, помимо кратковременного делирия, являются признаком инфекции COVID-19, медики не должны исключать возможность того, что общие психические расстройства, такие как депрессия, беспокойство, усталость и посттравматическое стрессовое расстройство, могут возникнуть спустя недели и месяцы после выздоровления от тяжелой инфекции, как это наблюдалось при SARS и MERS», — делятся выводами учёные.

Исследования, посвященные COVID-19, показывают, что признаки делирия (психического расстройства, сопровождающегося помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций) наблюдались у 26 из 40 пациентов отделения интенсивной терапии (65%); возбуждение — у 40/58 пациентов реанимации (69%); и изменение сознания было у 17 из 82 пациентов, которые впоследствии умерли (21%).

Среди причин, по которым тяжелые случаи COVID-19 могут иметь последствия для психики, учёные называют прямые последствия вирусной инфекции (в том числе воздействие на центральную нервную систему), степень физиологического нарушения (например, низкий уровень кислорода в крови), иммунный ответ и медицинские вмешательства. Другие причины связаны с более широким социальным воздействием, включая социальную изоляцию, психологическое воздействие нового тяжелого и потенциально смертельного заболевания, опасения заразить других и социальная стигматизация.

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Комментарии (5)

Иванов Ив Ив
А тут удивляются: почему так много ДТП в городе? - у всех спутанность сознания и дерилий!
wirvinna
Это не болезнь - а просто пельменина под микроскопом.
Чего только не углядишь в самых банальных вещах при сверхпристальном рассмотрении.
Когда алкоголь вызывает делирий и необратимые изменения в психике - это банально. А вот коронавирус - есть от чего ужаснуться.
Mozg
Порой читаешь коментарии некоторых персонажей на фонтанке, и сразу видишь, как бывает опасен делирий.
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