Предварительный прогноз погоды на первый летний месяц по большинству регионов России вполне благоприятный, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10–15 градусов по ночам и плюс 20–25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4–9 градусов, а днём быть не больше плюс 15 градусов», — цитирует слова синоптика 19 мая «Российская газета». Такая ситуация ожидается в Ленинградской области (а значит, и в Петербурге), а также Псковской и Новгородской областях.
В пределах климатической нормы погода останется в Псковской, Смоленской, Брянской областях, в Хабаровском крае, Амурской области, на Камчатке. На один-два градуса теплее нормы в июне, скорее всего, будет в Западной Сибири, центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в Якутии, в Магадане, на Чукотке, в ЯНАО и ХМАО. Холоднее обычного — в Приморье и на юге Сахалина.