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19.05.2020 09:19
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Петербуржцы могут надеяться на тёплый июнь

Предварительный прогноз погоды на первый летний месяц по большинству регионов России вполне благоприятный, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«В этом году получается, что июнь может оказаться теплее: температура будет плюс 10–15 градусов по ночам и плюс 20–25 градусов днем. При похолоданиях температура может понижаться по ночам до плюс 4–9 градусов, а днём быть не больше плюс 15 градусов», — цитирует слова синоптика 19 мая «Российская газета». Такая ситуация ожидается в Ленинградской области (а значит, и в Петербурге), а также Псковской и Новгородской областях.

В пределах климатической нормы погода останется в Псковской, Смоленской, Брянской областях, в Хабаровском крае, Амурской области, на Камчатке. На один-два градуса теплее нормы в июне, скорее всего, будет в Западной Сибири, центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, в Якутии, в Магадане, на Чукотке, в ЯНАО и ХМАО. Холоднее обычного — в Приморье и на юге Сахалина.

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Комментарии (6)

Точность формулировок как всегда у синоптиков на высоте.
Июнь в целом будет тёплым, но возможны и похолодания, так что ждите температуру от +15 до +25.
Ещё стоит добавить, что временами будут дожди.
Bakv
Как сказал один синоптик, погоду можно спрогнозировать, максимум на пять дней. Все остальное, это простые гадания. 50х50.
hal9000
Стока спутников бороздит небо и немогут точный прогноз сделать..я в телескоп уже пробки из спутников наблюдаю как на невском...а все прогнох как на кофейной гуще...
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