Еще 16 маршруток возвращает Смольный на улицы с 19 мая

Напомним, после майских праздников комитет по транспорту продлил отмену более чем 200 коммерческих маршрутов, которые были закрыты при объявлении нерабочего режима в апреле. Позже, часть из них все же была восстановлена. При этом были открыты 16 вестибюлей метро, ранее также закрытых. Тем не менее, подземка по-прежнему работает по особому расписанию, поезда перестают ходить в 22.00.

По данным «Фонтанки», несмотря на отсрочку транспортной реформы, Смольный уже с лета при продлении договоров может закрыть более 60 действующих маршрутов.