Еще 16 маршруток возвращает Смольный на улицы с 19 мая

С 19 мая в Петербурге возобновляется движение 16 коммерческих автобусных маршрутов. Ранее он реанимировал еще 20.
Как сообщается на сайте «Организатора перевозок», возобновляется движение следующих маршрутов:
- К-25 “Метро “Владимирская” – Балканская пл”,
- К-82 “Метро “Купчино” – Софийская ул., угол ул. Димитрова”,
- К-99 “Ул. Жени Егоровой – пос. Бугры, Шоссейная ул., 28”,
- К-108 “Метро “Парнас” – Метро “Парнас” (кольцевой),
- К-116 “Ул. Книпович, 11А – Звёздная ул., 8”,
- К-118 “Метро “Ладожская” – Метро “Удельная”,
- К-152 “Боткинская ул., 1 – Выборгское шоссе, 31”,
- К-165 “Метро “Пр. Ветеранов – ж/д ст. Сосновая Поляна”,
- К-184 “Метро “Пр. Ветеранов – ул. Чекистов”,
- К-195 “Сенная пл. – ул. Партизана Германа”,
- К-259 “Метро “Озерки” – ж/д ст. Дибуны”,
- К-261 “Метро “Пр. Просвещения” – пос. Юкки”,
- К-287 “Метро “Московская” – Пушкин, Красносельское шоссе, 1″,
- К-367 “Парашютная ул, 56 – Пискарёвский пр., 40”,
- К-401 “Метро “Волковская” – метро “Новочеркасская”,
- К-425 “Метро “Чёрная речка” – Сестрорецк, ул. Володарского, 40″.
Напомним, после майских праздников комитет по транспорту продлил отмену более чем 200 коммерческих маршрутов, которые были закрыты при объявлении нерабочего режима в апреле. Позже, часть из них все же была восстановлена. При этом были открыты 16 вестибюлей метро, ранее также закрытых. Тем не менее, подземка по-прежнему работает по особому расписанию, поезда перестают ходить в 22.00.
По данным «Фонтанки», несмотря на отсрочку транспортной реформы, Смольный уже с лета при продлении договоров может закрыть более 60 действующих маршрутов.