FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
18.05.2020 20:28
4
Печать

Еще 16 маршруток возвращает Смольный на улицы с 19 мая

С 19 мая в Петербурге возобновляется движение 16 коммерческих автобусных маршрутов. Ранее он реанимировал еще 20.

Как сообщается на сайте «Организатора перевозок», возобновляется движение следующих маршрутов:

  • К-25 “Метро “Владимирская” – Балканская пл”,
  • К-82 “Метро “Купчино” – Софийская ул., угол ул. Димитрова”,
  • К-99 “Ул. Жени Егоровой – пос. Бугры, Шоссейная ул., 28”,
  • К-108 “Метро “Парнас” – Метро “Парнас” (кольцевой),
  • К-116 “Ул. Книпович, 11А – Звёздная ул., 8”,
  • К-118 “Метро “Ладожская” – Метро “Удельная”,
  • К-152 “Боткинская ул., 1 – Выборгское шоссе, 31”,
  • К-165 “Метро “Пр. Ветеранов – ж/д ст. Сосновая Поляна”,
  • К-184 “Метро “Пр. Ветеранов – ул. Чекистов”,
  • К-195 “Сенная пл. – ул. Партизана Германа”,
  • К-259 “Метро “Озерки” – ж/д ст. Дибуны”,
  • К-261 “Метро “Пр. Просвещения” – пос. Юкки”,
  • К-287 “Метро “Московская” – Пушкин, Красносельское шоссе, 1″,
  • К-367 “Парашютная ул, 56 – Пискарёвский пр., 40”,
  • К-401 “Метро “Волковская” – метро “Новочеркасская”,
  • К-425 “Метро “Чёрная речка” – Сестрорецк, ул. Володарского, 40″.

Напомним, после майских праздников комитет по транспорту продлил отмену более чем 200 коммерческих маршрутов, которые были закрыты при объявлении нерабочего режима в апреле. Позже, часть из них все же была восстановлена. При этом были открыты 16 вестибюлей метро, ранее также закрытых. Тем не менее, подземка по-прежнему работает по особому расписанию, поезда перестают ходить в 22.00.

По данным «Фонтанки», несмотря на отсрочку транспортной реформы, Смольный уже с лета при продлении договоров может закрыть более 60 действующих маршрутов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

СлонИванков
Тут не написали зато 4-й пустили , для заселенцев в миграционый центр с площади ал.невского и повалили и вовалили неговорящие по русски в миграционый центр ,а про нас жителей коренных и подзабыли....... Вот оно всем от коренного Беглова!
yaprotiv
так ведь 2500 новых пневмоний за неделю. И ОТ открываем? А давайте дальше бомбить Воронеж
Gorodskoy88
Опять многострадальный Юго-Запад обошли! Мало того, что метро не строят, так еще с маршрутками такая засада! Чувствую, что наши в числе тех 67, что планируют отменить вообще. Доколе!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний