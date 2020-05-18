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18.05.2020 18:44
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В Пулково встретили россиян из Болгарии и Румынии. По следам традиционно прошлись антисептиком

В Петербург вернулись путешественники из Болгарии и Румынии. Группу вечером 18 мая встретили сотрудники Пулково.

Как сообщили в администрации Петербурга, на борту должны были находиться 21 житель города и Ленобласти. Пассажиров осмотрели медики, предупредили их об обязательном карантинном режиме, который придётся соблюдать ближайшие 14 дней, и выдали бумаги с предписанием. По домам прибывших развезли на спецтранспорте. Тем, кто не может обеспечить самоизоляцию по месту жительства, по уже отработанной схеме предложили провести две недели в обсерваторе в Курортном районе, где временно проживают 189 человек.

Прибывший в Петербург эвакуационный рейс направлялся через Бухарест из Софии. Конечной точкой для него станет Москва.

Все залы, через которые проходят возвращающиеся из-за границы россияне, в Пулково обработали специальными средствами, сотрудники аэропорта были одеты в защитные костюмы.

С марта в аэропорту по такой схеме встретили более 30 рейсов.

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