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18.05.2020 11:57
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В ДТП на Суворовском мать погибла на глазах у детей

Выезд легкового автомобиля на тротуар на Суворовском проспекте обернулся тяжёлой трагедией: он разрушил семью.

По предварительным данным «Фонтанки», на пересечении Суворовского и 9-й Советской улицы столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Легковой автомобиль (такси), сбив светофор, вылетел на тротуар и совершил наезд на мать с детьми. Состояние сбитой женщины сначала якобы оценили как тяжёлое. В итоге она скончалась.

Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: читатель «Фонтанки»
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Рядом с погибшей женщиной, по сведениям «Фонтанки», дети 4 и 6 лет, их с места ДТП забрал отец.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что ДТП произошло в 10:57, личность погибшей женщины устанавливается, дети не пострадали.

На место прибыли руководители ГИБДД, представители МЧС и полиции.

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Комментарии (17)

prittula
К Яндекс такси очень много вопросов.Большинство громких ДТП происходило именно с их машинами.Когда они уже понесут ответственность за безвинно загубленные жизни???
Куда только прокуратура смотрит!!!!! Безобразие просто!!!!!
260741301
Ах, можно подумать, что наши, местные, водители прям все такие правильные, культурные и с минимумом кандидатской степенью!
Alex_D
А ведь там ещё и остановка, в довирусные времена многолюдная.
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