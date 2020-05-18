В ДТП на Суворовском мать погибла на глазах у детей
Выезд легкового автомобиля на тротуар на Суворовском проспекте обернулся тяжёлой трагедией: он разрушил семью.
По предварительным данным «Фонтанки», на пересечении Суворовского и 9-й Советской улицы столкнулись два легковых автомобиля и автобус. Легковой автомобиль (такси), сбив светофор, вылетел на тротуар и совершил наезд на мать с детьми. Состояние сбитой женщины сначала якобы оценили как тяжёлое. В итоге она скончалась.
Рядом с погибшей женщиной, по сведениям «Фонтанки», дети 4 и 6 лет, их с места ДТП забрал отец.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области уточнили, что ДТП произошло в 10:57, личность погибшей женщины устанавливается, дети не пострадали.
На место прибыли руководители ГИБДД, представители МЧС и полиции.