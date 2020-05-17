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17.05.2020 20:29
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В Петербург вернулись застрявшие в Австрии и Венгрии туристы. Пассажиры летят с тремя остановками, котом и собакой

Очередной вывозной рейс приземлился в Пулково вечером 17 мая. Он привез в город 20 жителей Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает Смольный, рейс привез тех, кто вовремя не смог выбраться из Австрии и Венгрии. По данным Flightradar, сперва он забрал пассажиров в Вене, вылетев оттуда днем, в половину первого. По данным российского посольства, там на борт поднялись 80 россиян и один немец с видом на жительство в России. Также в страну вернулись кот и собака. Через 40 минут борт «Аэрофлота» приземлился в Будапеште и уже оттуда направился в Петербург. Правда, пассажирам пришлось подождать, вылетел он с двухчасовой задержкой и приземлился в 20.21.

Фото: /austria.mid.ru/ru/
Фото: /austria.mid.ru/ru/
Фото: /austria.mid.ru/ru/
Фото: /austria.mid.ru/ru/
Фото: /austria.mid.ru/ru/
Фото: /austria.mid.ru/ru/

Дальше самолет летит в Москву, ожидаемое время отправления в 21.15.

С начала эпидемии и после закрытия границ в Пулково приземлились порядка 30 вывозных рейсов. В настоящее время в обсерваторе живет 198 человек.

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Комментарии (4)

260802031
В Австрии ограничения снимают, сидели бы лучше там.
261516081
Ну вот, возвращают очередных, не прислушавшихся к рекомендациям правительства отказаться от отдыха за рубежом. Теперь статистика по COVID в Питере будет еще больше испорчена. Ибо их развезут по домам, а надо бы в обсерватор на 2 недели.
Alex000
> Пассажиры летят с тремя остановками, котом и собакой
Ну вот, хоть остановки с собой прихватили. А то на это пластиковое чудо местами смотреть больно.
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