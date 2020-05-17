Очередной вывозной рейс приземлился в Пулково вечером 17 мая. Он привез в город 20 жителей Петербурга и Ленобласти.



Как сообщает Смольный, рейс привез тех, кто вовремя не смог выбраться из Австрии и Венгрии. По данным Flightradar, сперва он забрал пассажиров в Вене, вылетев оттуда днем, в половину первого. По данным российского посольства, там на борт поднялись 80 россиян и один немец с видом на жительство в России. Также в страну вернулись кот и собака. Через 40 минут борт «Аэрофлота» приземлился в Будапеште и уже оттуда направился в Петербург. Правда, пассажирам пришлось подождать, вылетел он с двухчасовой задержкой и приземлился в 20.21.