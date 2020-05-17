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17.05.2020 14:35
49
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Путин: Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация. Ее будущее зависит от развития высоких технологий

Для сохранения своей уникальной цивилизации Росссия должна сделать упор на развитие высоких технологий. Об этом 17 мая заявил Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1».

«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

Напомним, Путин и ранее говорил, что базой для развития страны должны стать искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина и образование.

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Комментарии (49)

Есть в России уголок, а именно: станица Ладожская, Усть-Лабинского района, Краснодарского края, где, с приходом к власти В. Путина, цивилизация забуксовала основательно.
Сама станица получила свое название в честь Ладожского полка Армии Александра Васильевича Суворова, который квартировал у реки Лаба во время войны с турками.
Станице этой пока не до новейших технологий. Ладно там, что в ней дома не все газифицированы или «сидит» она зимой без электричества при малейшем дуновении ветра, так вот еще с водой в этом году полная пропасть, то есть – нет воды в кране с пяти часов утра и до десяти часов вечера.
В том году на сельском сходе местные власти объясняли, что люди стали поливать огороды. Так и десять лет назад поливали, а вода была. А. ведь прав их (буржуев) президент, В. Путин, что России нужны новые технологии, но только без самого В. Путина и без всей этой «советской» бюрократии.
260741301
Не зависит. Как то уже 1200 лет обходимся без высоких технологий. А что используем - так это чужое...
Так что Путин не прав!
немасвак
высокие технологии это типа самые большие в мире микрокалькуляторы?
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