Путин: Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация. Ее будущее зависит от развития высоких технологий

Для сохранения своей уникальной цивилизации Росссия должна сделать упор на развитие высоких технологий. Об этом 17 мая заявил Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1».



«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

