Путин: Россия — не просто страна, а отдельная цивилизация. Ее будущее зависит от развития высоких технологий
Для сохранения своей уникальной цивилизации Росссия должна сделать упор на развитие высоких технологий. Об этом 17 мая заявил Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия-1».
«Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация: это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий. Если мы хотим сохранить цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее развитие», — подчеркнул президент (цитата по ТАСС).
Напомним, Путин и ранее говорил, что базой для развития страны должны стать искусственный интеллект, беспилотная техника, генетика, медицина и образование.