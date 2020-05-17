Глава Минздрава Дагестана рассказал, что от коронавируса и пневмонии в республике скончались более 40 врачей. По официальным данным, умерших всего 27

В Дагестане по состоянию на 16 мая пневмонией и COVID-19 болеют 12 697 человек. Об этом 17 мая в интервью блогеру Руслану Курбанову заявил глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов.



Отметим, по официальным данным оперштаба, в Дагестане подтвердились 3280 случаев заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения, внебольничная пневмония считается отдельно Роспотребнадзором.



«Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому» — так Гаджиибрагимов объяснил, почему подсчеты ведутся отдельно.

