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17.05.2020 10:03
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Глава Минздрава Дагестана рассказал, что от коронавируса и пневмонии в республике скончались более 40 врачей. По официальным данным, умерших всего 27

В Дагестане по состоянию на 16 мая пневмонией и COVID-19 болеют 12 697 человек. Об этом 17 мая в интервью блогеру Руслану Курбанову заявил глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Отметим, по официальным данным оперштаба, в Дагестане подтвердились 3280 случаев заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения, внебольничная пневмония считается отдельно Роспотребнадзором.

«Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому» — так Гаджиибрагимов объяснил, почему подсчеты ведутся отдельно.

От внебольничной пневмонии в Дагестане, по словам главы Минздрава, скончались 657 человек, от COVID-19 — 29. Согласно последним официальным данным, от коронавируса в республике умерли только 27 человек. При этом Гаджиибрагимов заявил, что от COVID-19 и пневмонии скончались более 40 врачей. Минздрав потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом, но в статистику оперштаба они не включаются.

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Комментарии (7)

***_555
Заставят извиниться или привлекут за распространение "фейк ньюс"?
Spp
Наконец до всех стало мееедленно доходить, что наша победная низкая смертность от ковида - это наши обычные подтасовки и манипуляции с цифрами.
260965961
И, главное, почему-то считают смерти от коронавируса только врачей. Как будто медсёстры, санитарки, санитарки оформленные уборщицами (как, напр., во Вредена), и прочий обслуживающий персонал ЛПУ, контактирующий с заражёнными медиками и пациентами, - это не люди.
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