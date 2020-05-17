Глава Минздрава Дагестана рассказал, что от коронавируса и пневмонии в республике скончались более 40 врачей. По официальным данным, умерших всего 27
В Дагестане по состоянию на 16 мая пневмонией и COVID-19 болеют 12 697 человек. Об этом 17 мая в интервью блогеру Руслану Курбанову заявил глава Минздрава республики Джамалудин Гаджиибрагимов.
Отметим, по официальным данным оперштаба, в Дагестане подтвердились 3280 случаев заражения коронавирусом. По словам министра здравоохранения, внебольничная пневмония считается отдельно Роспотребнадзором.
«Лабораторными исследованиями по подтвержденным случаям [коронавируса] в республике изначально занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора. Вот поэтому» — так Гаджиибрагимов объяснил, почему подсчеты ведутся отдельно.
От внебольничной пневмонии в Дагестане, по словам главы Минздрава, скончались 657 человек, от COVID-19 — 29. Согласно последним официальным данным, от коронавируса в республике умерли только 27 человек. При этом Гаджиибрагимов заявил, что от COVID-19 и пневмонии скончались более 40 врачей. Минздрав потенциально считает все внебольничные пневмонии коронавирусом, но в статистику оперштаба они не включаются.