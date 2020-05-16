FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +8
73.21р79.13р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
16.05.2020 16:47
1
Печать

«Спасибо за четыре сезона, Плотс!» СКА отправил в «Амур» нападающего Плотникова и получил взамен Руденкова

Петербургский хоккейный клуб СКА произвел обмен игроками с «Амуром». Как сообщили 16 мая в пресс-службе команды, в Хабаровск уезжает нападающий Сергей Плотников. На его место приходит Игорь Руденков.

«259 матчей, 63 шайбы, 98 передач, Кубок Гагарина и российское чемпионство — Сергей Плотников играл и побеждал вместе с командой. Спасибо за эти четыре сезона, Плотс!» — сообщается в twitter СКА.

Напомним, Плотников играл за СКА с 2016 года, в составе армейцев с Невы он становился обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России в 2014-м выиграл чемпионат мира.

Игорь Руденков ранее выступал за «Торпедо» и «Амур», также имеет опыт игры за олимпийскую сборную.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Ovalnyi
Взамен вместе пишется...стыдно, фонтанка. Стыдно.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний