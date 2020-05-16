«Спасибо за четыре сезона, Плотс!» СКА отправил в «Амур» нападающего Плотникова и получил взамен Руденкова
Петербургский хоккейный клуб СКА произвел обмен игроками с «Амуром». Как сообщили 16 мая в пресс-службе команды, в Хабаровск уезжает нападающий Сергей Плотников. На его место приходит Игорь Руденков.
«259 матчей, 63 шайбы, 98 передач, Кубок Гагарина и российское чемпионство — Сергей Плотников играл и побеждал вместе с командой. Спасибо за эти четыре сезона, Плотс!» — сообщается в twitter СКА.
259 матчей, 63 шайбы, 98 передач, Кубок Гагарина и российское чемпионство – Сергей Плотников играл и побеждал вместе с командой.— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) May 16, 2020
Спасибо за эти четыре сезона, Плотс! pic.twitter.com/UIZinLGN4r
Напомним, Плотников играл за СКА с 2016 года, в составе армейцев с Невы он становился обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России в 2014-м выиграл чемпионат мира.
Игорь Руденков ранее выступал за «Торпедо» и «Амур», также имеет опыт игры за олимпийскую сборную.