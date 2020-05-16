Петербургский хоккейный клуб СКА произвел обмен игроками с «Амуром». Как сообщили 16 мая в пресс-службе команды, в Хабаровск уезжает нападающий Сергей Плотников. На его место приходит Игорь Руденков.



«259 матчей, 63 шайбы, 98 передач, Кубок Гагарина и российское чемпионство — Сергей Плотников играл и побеждал вместе с командой. Спасибо за эти четыре сезона, Плотс!» — сообщается в twitter СКА.

