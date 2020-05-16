Министр высшего образования Франции: Вакцина от коронавируса появится только через полтора года. «Неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться»

Вакцина от коронавируса появится только примерно через 18 месяцев. Об этом 16 мая в эфире радиостанции Europe1 заявила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль, пишет ТАСС.



«Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев, было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться», — подчеркнула Видаль.



Отметим, ранее российские ученые высказывали надежду, что вакцина будет разработана к концу лета, а до конца года она пройдет клинические испытания.

