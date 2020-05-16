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16.05.2020 12:09
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Министр высшего образования Франции: Вакцина от коронавируса появится только через полтора года. «Неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться»

Вакцина от коронавируса появится только примерно через 18 месяцев. Об этом 16 мая в эфире радиостанции Europe1 заявила министр высшего образования и научных исследований Франции Фредерик Видаль, пишет ТАСС.

«Сотрудники лабораторий и ученые говорят нам, что быстрый темп, который мы видели в клинических испытаниях, позволяет нам надеяться на то, что у нас будет вакцина в перспективе 18 месяцев, было бы неразумно полагать, что у нас есть возможность еще ускориться», — подчеркнула Видаль.

Отметим, ранее российские ученые высказывали надежду, что вакцина будет разработана к концу лета, а до конца года она пройдет клинические испытания.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Знаем мы их высшее образование!))) Булонская система рулит
aaignat
Вот и подумайте, что вам введут под видом росвакцины. Хорошо, если это будет глюкоза или физраствор, которые для попила бабла перепишут на "вакцина от короны"
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