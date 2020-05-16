В Петербурге ввели в искусственную кому пятилетнего мальчика, которого покусала сторожевая собака
Вертолет санитарной авиации доставил из Выборга в больницу
По данным издания, ребенка ввели в искусственную кому. Как рассказали в правоохранительных органах, мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу Выборга накануне около 16:30. У него диагностировали множественные раны мягких тканей головы и лица. По информации 47news, ребенка на въезде в СНТ «Каравелла» покусал метис азиатской овчарки.
Семья постоянно проживает в Петербурге, в области была на отдыхе. Ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
По факту происшествия ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку.