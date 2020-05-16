В Петербурге ввели в искусственную кому пятилетнего мальчика, которого покусала сторожевая собака

Вертолет санитарной авиации доставил из Выборга в больницу № 19 Петербурга мальчика, пострадавшего после нападения собаки в садоводстве «Каравелла» в Ленобласти. Об этом 16 мая сообщает 47news.



По данным издания, ребенка ввели в искусственную кому. Как рассказали в правоохранительных органах, мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу Выборга накануне около 16:30. У него диагностировали множественные раны мягких тканей головы и лица. По информации 47news, ребенка на въезде в СНТ «Каравелла» покусал метис азиатской овчарки.

