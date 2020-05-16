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16.05.2020 11:25
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В Петербурге ввели в искусственную кому пятилетнего мальчика, которого покусала сторожевая собака

Вертолет санитарной авиации доставил из Выборга в больницу № 19 Петербурга мальчика, пострадавшего после нападения собаки в садоводстве «Каравелла» в Ленобласти. Об этом 16 мая сообщает 47news.

По данным издания, ребенка ввели в искусственную кому. Как рассказали в правоохранительных органах, мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу Выборга накануне около 16:30. У него диагностировали множественные раны мягких тканей головы и лица. По информации 47news, ребенка на въезде в СНТ «Каравелла» покусал метис азиатской овчарки.

Семья постоянно проживает в Петербурге, в области была на отдыхе. Ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

По факту происшествия ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводит проверку.

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Комментарии (2)

Krigsmarin
Необходимо вводить аналогичные правила, как предъявляются к водителям - собака также источник повышенной опасности. Хочешь завести алабая или Стаффорда , изволь отвечать в случае чего вплоть до уголовки
ussr_5e4d4b41561db
это всё потому, что владельцев собак до сих пор не могут обязать выгуливать собак на поводке и в наморднике вне зависимости от размера собаки.... вот они - итоги псевдо-гуманности.... собака может и "друг" человека, но прежде всего животное, и держать животное дома соотносится с рисками и определённой ответственностью.... но ответственностью среди владельцев животных нет.... вот итог - 5-летникй мальчик с обглоданным лицом.... и ему теперь с этим всю жизнь жить и будет собак бояться... а та тварь-владелец отделается мировым соглашением и максимум на 100-300К выплат... а у чувака теперь вся жизнь испорчена.... вот и думайте - нужны ли намордники в обязательном порядке или нет.
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