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15.05.2020 12:44
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В МИД РФ опровергли введение выездных виз после пандемии коронавируса

Министр иностранных дел России заявил, что специальные визы для контроля передвижения россиян за рубежом вводиться не будут.

«Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — заявил 15 мая Сергей Лавров в интервью РБК.

По его словам, он не знает, кто является источником подобных слухов. «Если люди тоскуют по Советскому Союзу, то, наверное, это их право», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Комментарии (2)

efela
Блин, если в МИДе опровергли, значит так оно и будет.
мухомор
так стоп.
а хомиячки в соцсетях по этому поводу уже все тельняшки на груди порвали.
н-е-е-е--е
это не может быть вбросом и фейком
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