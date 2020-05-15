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15.05.2020 10:38
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В Петербурге новый пик заболеваемости. За сутки выявили более полутысячи случаев

В Петербурге за сутки выявлен 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в России статистика пополнилась 10 598 людьми с COVID-19. Об этом 15 мая сообщает оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом в России достигло 262843 человек. За прошедшие сутки коронавирус зафиксировали во всех 85 регионах РФ. Больше всего случаев опять обнаружили в Москве — 4748. Вторую строчку по числу выявленных заболевших удерживает Московская область с 945. На третьем месте по этому показателю Санкт-Петербург. Всего в городе уже 9486 больных COVID-2019.

С начала пандемии по стране было зафиксировано 2418 летальных исходов. Исцелиться удалось 58226 заболевшим.

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Комментарии (150)

WuhanRockCafe
Хе-хе.
Белорусы не доверяют Лукашенко, мягко говоря, и стихийно соблюдают карантин.
Россияне не доверяют Путину, мягко говоря, и плюют на объявленные .
карантинные меры.
Совдепия в головах страшнее любого вируса.
261386401
О каком всплеске идёт речь? Почему нет статистики пути заражения, у нас как вывозные рейсы прибывают, так стразу всплеск
261386041
Почему все так на шашлычников ополчились? Лифт, магазин, общественный транспорт. Полно месте где вероятность заразиться в тысячи раз больше чем на открытом воздухе? Пришла семья, поела мяса и тд. Что плохого?
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