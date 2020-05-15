В Петербурге новый пик заболеваемости. За сутки выявили более полутысячи случаев

В Петербурге за сутки выявлен 541 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего в России статистика пополнилась 10 598 людьми с COVID-19. Об этом 15 мая сообщает оперштаб.

Общее количество официально подтвержденных пациентов c коронавирусом в России достигло 262843 человек. За прошедшие сутки коронавирус зафиксировали во всех 85 регионах РФ. Больше всего случаев опять обнаружили в Москве — 4748. Вторую строчку по числу выявленных заболевших удерживает Московская область с 945. На третьем месте по этому показателю Санкт-Петербург. Всего в городе уже 9486 больных COVID-2019.