ФНБ «похудел» в апреле на 450 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, то есть, 10,9% ВВП. Это эквивалентно 168,352 млрд долларов. О результатах размещения средств фонда в предыдущем месяце Минфин РФ отчитался 14 мая, сообщает «Интерфакс».

На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП (165,384 млрд долларов). Следовательно, за месяц, который в России был объявлен нерабочим, его объем уменьшился на 449,98 млрд рублей. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 8,439 трлн рублей, или 114,52 млн долларов (7,4% ВВП), месяцем ранее он составлял 11,095 трлн рублей, или 142,736 млрд долларов (9,8% ВВП).