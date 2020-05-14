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14.05.2020 17:36
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Собянин пообещал «через недельку-другую» коронавирусный эффект от майских праздников. «Есть риск ускорения распространения инфекции»

Фото: Изображение Michael Siebert с сайта Pixabay

Столичный градоначальник и глава общероссийской рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Собянин считает, что оценить влияние майских праздников на ситуацию с COVID-2019 можно будет в ближайшем будущем.

«Эффект от майских праздников будет виден не завтра, а, скажем, через недельку-другую. Потому что если что-то в праздничные дни произошло, то нужен инкубационный период», — заявил Сергей Собянин 14 мая в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в праздничные дни в столице число людей на улицах было примерно такое же, как в будни. Собянин надеется, что майские праздники не приведут к росту заболевших. При этом он отметил, что «есть определенный риск ускорения распространения инфекции».

Фото: Изображение Michael Siebert с сайта Pixabay

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Комментарии (4)

Memory17
Тысячи москвичей организованно заразили в первый день проверки пропусков и это на совести Собянина навсегда.
dshfbsdafvh
А от созданного столпотворения в метро, никакого эффекта не возникло?
261341841
Так если госпитали и медицина уже готовы, а карантин был исключительно для их подготовки, то уже же не важно, что будут заразившиеся. А если не готовы госпитали и ИВЛ, то ведь срок был до 28 апреля, и почему он еще шевелит усами здесь, а не в камере? Надо бы помнить, что всю эту самоизоляцию вводили, что бы подготовить госпитали и медицину, чтобы не было резкого наплыва на те огрызки, которые остались в результате реформы медицины. Если подготовили, то что за гундёжь? Если нет - то почему и кто ответит?
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