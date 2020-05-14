Собянин пообещал «через недельку-другую» коронавирусный эффект от майских праздников. «Есть риск ускорения распространения инфекции»

Столичный градоначальник и глава общероссийской рабочей группы по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Собянин считает, что оценить влияние майских праздников на ситуацию с COVID-2019 можно будет в ближайшем будущем.



«Эффект от майских праздников будет виден не завтра, а, скажем, через недельку-другую. Потому что если что-то в праздничные дни произошло, то нужен инкубационный период», — заявил Сергей Собянин 14 мая в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, в праздничные дни в столице число людей на улицах было примерно такое же, как в будни. Собянин надеется, что майские праздники не приведут к росту заболевших. При этом он отметил, что «есть определенный риск ускорения распространения инфекции».

