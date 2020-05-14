Вы хотите поговорить об этом? Психологи проекта «Покупай у своих» дистанционно помогают взять себя в руки

За период самоизоляции практически каждый из нас испытал стресс. Многих пугает мысль о возможности заражения коронавирусом, некоторые страдают от постоянного нахождения в четырех стенах, а кого-то вполне резонно беспокоит снижение доходов. А чего стоит дистанционное обучение школьников, которое лишь немногие счастливчики пережили без потерь нервных клеток!

Ежедневные тревожные новости о COVID-19 способны взволновать человека с самыми крепкими нервами. Даже если вы отключите Интернет, шумная система оповещения населения не даст расслабиться.

Если вы чувствуете, что тревога за здоровье, свое и близких, перерастает в панику, а отказ от привычных развлечений и прогулок приводят к депрессии, самое время обратиться к психологу. Сейчас очные приемы невозможны по закону. Но «Фонтанка» изучила карту проекта «Покупай у своих» и выбрала для читателей специалистов, которые консультируют дистанционно, причем с существенными скидками по промокоду FONTANKA.

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