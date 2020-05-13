Российский спутник, столкнувшийся с метеоритом в прошлом году, вновь заработал
Российский спутник, столкнувшийся с метеоритом в декабре прошлого года году, вновь заработал, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» вечером 13 мая.
Работа спутника #МетеорМ № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки — https://t.co/XaMFQUZy0K— РОСКОСМОС (@roscosmos) May 13, 2020
📡🛰️ Его информация используется для решения целевых задач, в т.ч. по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровней pic.twitter.com/3tAytHo0nU
«По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации ”Роскосмос” работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач», – говорится в сообщении.
Информация, получаемая с гидрометеорологического спутника, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровней, сообщает Роскосмос.
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан в Корпорации ВНИИЭМ и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» 5 июля 2019 года с космодрома Восточный.
В декабре 2019 года «Роскосмос» сообщал, что спутник «Метеор-М» №2-2 изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета в результате внешнего воздействия, предположительно, столкновения с микрометеоритом.