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13.05.2020 21:30
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Российский спутник, столкнувшийся с метеоритом в прошлом году, вновь заработал

Российский спутник, столкнувшийся с метеоритом в декабре прошлого года году, вновь заработал, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» вечером 13 мая.

«По итогам завершения работ по программе исследования главного конструктора решением госкорпорации ”Роскосмос” работа космического аппарата «Метеор-М» № 2-2 возобновлена в составе орбитальной группировки для выполнения целевых задач», – говорится в сообщении.

Информация, получаемая с гидрометеорологического спутника, используется для решения целевых задач, в том числе по обеспечению спутниковой информационной продукцией потребителей федерального и регионального уровней, сообщает Роскосмос.

Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 создан в Корпорации ВНИИЭМ и относится к спутникам дистанционного зондирования Земли. Он был запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат» 5 июля 2019 года с космодрома Восточный.

В декабре 2019 года «Роскосмос» сообщал, что спутник «Метеор-М» №2-2 изменил параметры орбиты и перешел в режим неориентированного полета в результате внешнего воздействия, предположительно, столкновения с микрометеоритом.

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Комментарии (5)

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Nafanka
Вооооот! Очнулся через 5 месяцев! ))) "Советское - значит НАДЁЖНОЕ!" Поди, как всегда, разработка 80-х годов, да ещё и на старой неубиваемой элементной базе, да с 30-ти кратным запасом прочности!)))
krasnonosov
Надо проверять. Вдруг его китайцы перевербовали и он теперь на них будет работать.
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