ЛСР первым добился крупных выплат после судов с турецкой ICA. Десятки других подрядчиков бьются за свои полмиллиарда

Группа ЛСР заявила об урегулировании споров примерно на 700 млн рублей с петербургским филиалом турецкой компании «Идж Ичташ Иншаат» ((ICA), которая занималась стройкой на платной трассе М-11. Однако в судах до сих пор более 30 исков от её субподрядчиков, и история ЛСР для них — как луч надежды.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

«Все закрыто. Включая судебные издержки», - рассказали «Фонтанке» в среду, 13 мая, в «Группе ЛСР», комментируя окончание многомесячного спора с петербургским филиалом компании «Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним».

Петербуржцы поставляли инертные стройматериалы и бетон на стройку трассы «Москва-Петербург» для турецкого заказчика, однако он не обрадовал партнера платежной дисциплиной. Точную сумму претензий стороны не раскрывали, но опираясь на картотеку арбитражного суда, «Фонтанка» насчитала до 700 млн рублей выставленных требований. Ходатайство о мировом соглашении было подано ООО «ЛСР.Бетон» 8 мая.



Однако история успеха ЛСР — это скорее исключение. Запущенная официально в строй еще в прошлом году трасса оставила без денег огромное количество смежников турецкого подрядчика. Картотека суда сейчас фиксирует 33 рассматриваемых иска к ICA на общую сумму в 484 млн рублей. Еще 26 дел на 68 млн рублей уже завершено, многие потому что суд отказался принимать иски. В российском представительстве ICA в ответ на вопрос «Фонтанки», почему к ней спустя полгода после сдачи проекта осталось так много претензий, ответили: «Это очень большой проект, и логично, что многие экономические вопросы приходится решать в судебной плоскости».

Среди тех, кто лишь недавно махнул рукой на попытки получить деньги без суда и принес заявление в арбитраж — ПО «Возрождение». Его иск на 180 млн рублей принят к рассмотрению 8 мая.

«Мы работали как подрядчик строительства мостов на платной дороге. Работы выполнены, документы подписаны, но денег мы так и не получили. Все объекты сданы еще в конце прошлого года с полным соблюдением договорных сроков, - рассказали «Фонтанке» в ПО «Возрождение». - Предъявляемые сейчас требования на 180 млн рублей — это примерно 1/5 от того, что мы должны были получить. Сейчас готовятся следующие иски».



До того, как «Возрождение» подало свой иск, формально крупнейшим истцом к ICA было московское ООО «Мосты и тоннели» с требованием примерно на 60 млн рублей. Их иск суд принял к рассмотрению еще в ноябре прошлого года, однако правосудие вершится не так быстро, как хотелось бы. Последнее заседание состоялось 23 марта, на нем разбирательство было решено перенести еще дальше - на 8 июня.

Петербургское ООО «Высота» судилось с ICA с января. В апреле суд поставил выдать исполнительный лист на взыскание 2,2 млн рублей. Правда пока эту бумагу так и не удалось получить: система работает очень неторопливо. «Мы и раньше получали от ICA деньги только по исполнительному листу — по-другому никак. Видимо, им так удобнее работать», - сетует глава «Высоты» Марина Мигутина.

Ярославское ООО «ОКСО» (ограждающие металлоконструкции) также подало иск более чем на 41 млн рублей еще в октябре, но тяжба длится до сих пор. «Потерпите, вот-вот отдадим», - вспоминает гендиректор компании Юрий Данилов обещания турок, которые так и не были выполнены, и, в итоге, ему пришлось пойти в суд. Пока тянется разбирательство, он нашел довольно необычный способ возврата честно заработанных денег.



«Сейчас они исправляют недочеты на последнем этапе дороги — под Петербургом, и им очень нужны наши металлоконструкции. И я соглашаюсь им поставлять, несмотря на задолженность, но на таких условиях: во-первых, 100% предоплата, а во-вторых — покрытие долга на ту же сумму, что я поставляю товара. То есть, если они берут у меня на 2 млн рублей, они сразу же мне их оплачивают, и плюс еще два — погашают долг», - делится он своим ноу-хау.

Еще один радикальный способ попробовал и добился своего Михаил Лепахин, гендиректор петербургского ООО «СК «Строймостпроект». У него были совсем небольшие требования по строительным меркам к ICA – около 2 млн рублей. Однако это были очень важные для компании деньги, да и дело принципа. После того, как суд подтвердил его правоту и обязал турецких заказчиков расплатиться, денег так и не удалось получить. И тогда Михаил Лепахин подал к ним банкротный иск. С юридической точки зрения это был отчаянный шаг. Ведь в Петербурге ICA работает через филиал, то есть, по сути, оставаясь иностранной фирмой. И процесс её банкротства на территории России — для корпоративных юристов не очень перспективное дело. Неудивительно, что довольно быстро петербургский арбитраж отказал «Строймостпроекту» даже в принятии иска. Тем не менее, такая настойчивость дала плоды.



«Сейчас они полностью со мной расплатились», - рассказал Михаил Лепахин «Фонтанке», не вдаваясь в подробности того, какие аргументы стали решающими в его споре, который грозил привести его аж в Стамбул. Именно там зарегистрирована сама «Идж Ичташ Иншаат», и технически, там к ней можно предъявлять подобные претензии.

О готовности судиться и в Стамбуле «Фонтанке» в среду заявили и в юридическом отделе ПО «Возрождение». Там всем своих собратьев по несчастью, других оставшихся без денег подрядчиков ICA, призывают не считать свои дела безнадежными и идти до конца: «У нас есть понимание, как исполнять решение и в Турции».

Если же у небольших фирм совсем нет ресурсов, возможно, найдется компания, которая сможет консолидировать совместные усилия, к примеру, скупив долги ICA. В любом случае, примеры успешного выбивания денег из турецкой корпорации есть, и опускать руки не стоит, рекомендуют строительные юристы.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

