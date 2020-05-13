Рособрнадзор определился с предварительными датами ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает, что целесообразным стало бы проведение Единого государственного экзамена во второй половине июня.



«На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня <...> рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня», — цитирует 13 мая врио главы ведомства Анзора Музаева ТАСС.



По его словам, Рособрнадзор в данный момент начал опрос регионов о готовности провести ЕГЭ.

