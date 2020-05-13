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13.05.2020 14:48
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Рособрнадзор определился с предварительными датами ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки считает, что целесообразным стало бы проведение Единого государственного экзамена во второй половине июня.

«На сегодняшний день есть готовое расписание не только на 8 июня, мы правительству предложили еще около шести вариантов. Сегодня <...> рассматривается дата проведения экзамена все-таки не в августе, а во второй декаде июня», — цитирует 13 мая врио главы ведомства Анзора Музаева ТАСС.

По его словам, Рособрнадзор в данный момент начал опрос регионов о готовности провести ЕГЭ.

Ранее Российская ассоциация вузов предложила перенести экзамен на конец июля. Минздрав, в свою очередь, хотел сдвинуть ЕГЭ на август или даже сентябрь. 13 мая Министерство просвещения все-таки решило перенести экзамен из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок, но конкретных дат чиновники не назвали.

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Комментарии (5)

hmjo
Я не сторонник введения вступительных экзаменов, как были в прошлом. Но в вузах абитуриентов тестировать надо. Этот егэ ничего не показывает. Они натаскиваются на него и получают высокие оценки по нему. Работодатели не смотрят на оценки по диплому, они смотрят на резюме, проводят собеседование и тестирование. В вузах нужно делать тоже самое. В творческие с спортивные вузы егэ нет. Там проходят свои испытания. Для технических и гуманитарных вузов давно егэ можно было отменить. И тоже проводить испытания и тестирования при поступлении.
DEMOMON
Сделали бы уж лучше по итогам года. Чё там мудрить-то?
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