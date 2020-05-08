Ассоциация вузов РФ предложила перенести ЕГЭ на конец июля. Сдавать его будут только планирующие поступать

Российская Ассоциация вузов предложила изменить систему Единого государственного экзамена, при этом подчеркнув важность этого инструмента доступа к высшему образованию.



«Провести ЕГЭ в конце июля — начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы», — цитирует 8 мая предложение ассоциации агентство ТАСС.

Предлагается провести прием документов и зачисление в учебные заведения по традиционной схеме, но в дистанционном режиме с 15 августа по 1 сентября. При этом зачисление на платные места в вузы могут продлить до 1 октября. Учебным заведениям дадут возможность установить срок начала обучения первого курса.