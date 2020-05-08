FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 11:17
2
Печать

Ассоциация вузов РФ предложила перенести ЕГЭ на конец июля. Сдавать его будут только планирующие поступать

Российская Ассоциация вузов предложила изменить систему Единого государственного экзамена, при этом подчеркнув важность этого инструмента доступа к высшему образованию.

«Провести ЕГЭ в конце июля — начале августа, причем только для тех выпускников школы, которые собираются поступать в вузы», — цитирует 8 мая предложение ассоциации агентство ТАСС.

Предлагается провести прием документов и зачисление в учебные заведения по традиционной схеме, но в дистанционном режиме с 15 августа по 1 сентября. При этом зачисление на платные места в вузы могут продлить до 1 октября. Учебным заведениям дадут возможность установить срок начала обучения первого курса.

В ассоциации выступили против отмены ЕГЭ, назвав его «ключевым инструментом, гарантирующим равный и справедливый доступ к высшему образованию».

Ранее министр просвещения России заверил, что из-за коронавируса ЕГЭ отменять не будут. 6 мая СМИ сообщили о возможном переносе сроков экзаменов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Вячеслав Волков
Вузы собираются вступительные экзамены для СПО и Иностранных граждан проводить по схеме "удаленно". Интересно при таком проведении вступительного экзамена, кто окажется в ВУЗе - те кто ЕГЭ сдавал очно или те кто вступительный удаленно?
kigorg
Хм. Звучит логично.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний