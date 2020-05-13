Минтруд: В 2021 году пенсионеры проживут на шесть месяцев дольше

Такой срок устанавливается для определения размера накопительной пенсии с 2016 года. Первоначально ожидаемый период ее выплаты составлял 19 лет, с 2017 года был увеличен до 20 лет и так далее. В этом году пенсионеры, по оценкам чиновников, в среднем должны жить 258 месяцев (21,5 года). В будущем этот период планируется увеличить еще на полгода. Это предложение социальное ведомство обосновывает расчетами Федеральной службы государственной статистики, согласно которым в России проживает почти 920 тысяч мужчин в возрасте 60 лет и 1,03 млн 55-летних женщин.

Так называемый «период дожития» пенсионера со следующего года планируется увеличить до 22 лет. Соответствующие расчеты 12 мая представило Министерство труда и социальной защиты РФ.

«Ожидаемая продолжительность их предстоящей жизни» оценивается в 16,86 и 26,56 года соответственно.

Причем чиновники признают, что намеренно ограничивают «период дожития» для сокращения расходов. «В целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии в переходный период с 2016 года по 2022 год предлагается применять максимальное значение указанного периода, исходя из его увеличения на шесть месяцев ежегодно», – отмечается в пояснительной записке.

В то же время данные Росстата свидетельствуют, что среднестатистический россиянин доживает почти до 79 лет, петербуржец – до 81 года, москвич – до 83 лет и так далее. При этом девочки, родившиеся в Северной столице в этом году, могут прожить более 78 лет, мальчики – 72 года. Правда, в статистическом ведомстве поясняют, что этот прогноз оправдается «при условии, что повозрастная смертность населения для всего периода предстоящей жизни данного поколения остается неизменной».

Общая численность населения России в трудоспособном возрасте (с 16 до 59 лет для мужчин и до 54 лет - для женщин) на 1 января составляла 80,7 млн человек, но за последние десять лет она сократилась почти на 10%. Тогда как количество граждан пенсионного возраста увеличилось с 31,2 до 38,6 млн человек.