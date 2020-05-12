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12.05.2020 15:59
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Бесплатной раздачи масок не будет. Госдума не согласилась с КПРФ, что «обязательный масочный режим» — это 20 тысяч рублей из семейного бюджета

Государственная дума не поддержала проект поручения депутатов от фракции КПРФ, которые 12 мая выступили против обязательного масочного режима из-за пандемии COVID-19, когда россиянам предписывается самостоятельно покупать средства индивидуальной защиты.

Депутат от КПРФ Николай Коломийцев пытался ещё в начале заседания поднять вопрос о многотысячных тратах домохозяйств, которые они вынуждены нести из-за режима обязательного ношения масок. «Это не по повестке», — отрезал спикер Вячеслав Володин.

Второй раз подойти к проблеме коммунисты смогли только в самом конце заседания при рассмотрении проектов поручений.

«Введение обязательного ношения масок и перчаток в регионах, которое принимается сегодня, — это тяжелейшая ноша. Непосильная! В богатой Москве в семье в три человека приходится не менее 20 тысяч рублей платить за этот режим. Не выполнишь — огромные штрафы, превышающие ту помощь, которую могут иметь москвичи. В этой связи предлагается, чтобы маски и перчатки выдавались бесплатно за счёт бюджета. А не те несертифицированные, которые продаются в метро. Там, где есть оборот денежной наличности, будет способствовать заражению, а не обезопасит…» — успел сказать коммунист Валерий Рашкин в микрофон.

В свою очередь, глава профильного комитета по охране здоровья, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов заявил, что комитет «не поддерживает поручение» коммунистов. Более того, единоросс заявил, что цены на маски в России снижаются.

«Каждую неделю есть прирост производства масок на 10%, что сопровождается снижением их цены. Если, конечно же, цена не определяется перекупщиками. Только за апрель было произведено 138 млн масок, закуплено более 100 млн масок. У нас в комитете создана рабочая группа по законодательному обеспечению медицинской помощи в период эпидемии», — сказал Морозов.

В итоге за проект поручения КПРФ проголосовали только 47 депутатов из 335, он не был принят.

Обязательный масочный режим введён в Петербурге постановлением губернатора с 12 мая. Нарушение обязательного использования средств индивидуальной защиты влечёт наказание до 4 000 рублей штрафа по региональному Кодексу об административных правонарушениях и до 30 000 штрафа по федеральным нормам.

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Комментарии (27)

мухомор
страна не имеющая аналогов.
TU104
Последние штаны едроссы снимают с населения.
261288491
Лучше бы каршеринг вернули. Там заразы в миллионы раз меньше, чем в метро! Уроды.
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