Бесплатной раздачи масок не будет. Госдума не согласилась с КПРФ, что «обязательный масочный режим» — это 20 тысяч рублей из семейного бюджета

Депутат от КПРФ Николай Коломийцев пытался ещё в начале заседания поднять вопрос о многотысячных тратах домохозяйств, которые они вынуждены нести из-за режима обязательного ношения масок. «Это не по повестке», — отрезал спикер Вячеслав Володин.

Второй раз подойти к проблеме коммунисты смогли только в самом конце заседания при рассмотрении проектов поручений.



«Введение обязательного ношения масок и перчаток в регионах, которое принимается сегодня, — это тяжелейшая ноша. Непосильная! В богатой Москве в семье в три человека приходится не менее 20 тысяч рублей платить за этот режим. Не выполнишь — огромные штрафы, превышающие ту помощь, которую могут иметь москвичи. В этой связи предлагается, чтобы маски и перчатки выдавались бесплатно за счёт бюджета. А не те несертифицированные, которые продаются в метро. Там, где есть оборот денежной наличности, будет способствовать заражению, а не обезопасит…» — успел сказать коммунист Валерий Рашкин в микрофон.



В свою очередь, глава профильного комитета по охране здоровья, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Морозов заявил, что комитет «не поддерживает поручение» коммунистов. Более того, единоросс заявил, что цены на маски в России снижаются.



«Каждую неделю есть прирост производства масок на 10%, что сопровождается снижением их цены. Если, конечно же, цена не определяется перекупщиками. Только за апрель было произведено 138 млн масок, закуплено более 100 млн масок. У нас в комитете создана рабочая группа по законодательному обеспечению медицинской помощи в период эпидемии», — сказал Морозов.

