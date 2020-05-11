FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +4
73.87р80.00р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.05.2020 15:32
4
Печать

В Смольном заявили, что привели в порядок взбесившиеся репродукторы, и посоветовали людям подышать воздухом

Все репродукторы, что некорректно работали 11 мая во Фрунзенском районе Петербурга, проверены и приведены в порядок. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по информатизации и связи в ответ на запрос.

«Сегодня в 12:10 была штатно запущена система оповещения. О случаях некорректной работы уличных громкоговорителей рекомендуем оставлять обращения по телефону Центра обработки вызовов 004, операторы которого направят заявку далее на отработку», — порекомендовали в Смольном.

В пресс-службе комитета отметили, что громкоговорители в принципе не могли работать два или даже один час.

«Жители знают телефоны, они сразу позвонили, сообщили, и неполадки были устранены, поэтому по поводу часа-двух я вам не могу ничего сказать. Наши репродукторы могут транслировать сообщение 2–3 минуты максимум. Повтор возможен через определенный промежуток времени. Они технологически не могут говорить, не прерываясь», — пояснили корреспонденту «Фонтанки».

В комитете также отметили, что с пониманием относятся к возмущению граждан — так как самоизоляция наносит свой отпечаток на нервную систему. Там посоветовали петербуржцам всё-таки выходить на прогулку, но в маске и перчатках.

Ранее читатели пожаловались «Фонтанке» на репродукторы в Купчино, которые якобы в течение пары часов транслировали новости экономики.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Plavalaguna
Выйти подышать в маске, что может быть прекрасней? Разве только покакать в памперсе.
УсыЗабыл
Фонтанка- это распространитель фэйковых новостей. Где все наши службы? Простого бы гражданина уже б давно за жанры и в катушку.
krasnonosov
То выходите, то не выходите. Кого слушать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний