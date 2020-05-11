В Смольном заявили, что привели в порядок взбесившиеся репродукторы, и посоветовали людям подышать воздухом

Все репродукторы, что некорректно работали 11 мая во Фрунзенском районе Петербурга, проверены и приведены в порядок. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по информатизации и связи в ответ на запрос.



«Сегодня в 12:10 была штатно запущена система оповещения. О случаях некорректной работы уличных громкоговорителей рекомендуем оставлять обращения по телефону Центра обработки вызовов 004, операторы которого направят заявку далее на отработку», — порекомендовали в Смольном.



В пресс-службе комитета отметили, что громкоговорители в принципе не могли работать два или даже один час.

