В Смольном заявили, что привели в порядок взбесившиеся репродукторы, и посоветовали людям подышать воздухом
Все репродукторы, что некорректно работали 11 мая во Фрунзенском районе Петербурга, проверены и приведены в порядок. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по информатизации и связи в ответ на запрос.
«Сегодня в 12:10 была штатно запущена система оповещения. О случаях некорректной работы уличных громкоговорителей рекомендуем оставлять обращения по телефону Центра обработки вызовов 004, операторы которого направят заявку далее на отработку», — порекомендовали в Смольном.
В пресс-службе комитета отметили, что громкоговорители в принципе не могли работать два или даже один час.
«Жители знают телефоны, они сразу позвонили, сообщили, и неполадки были устранены, поэтому по поводу часа-двух я вам не могу ничего сказать. Наши репродукторы могут транслировать сообщение 2–3 минуты максимум. Повтор возможен через определенный промежуток времени. Они технологически не могут говорить, не прерываясь», — пояснили корреспонденту «Фонтанки».
В комитете также отметили, что с пониманием относятся к возмущению граждан — так как самоизоляция наносит свой отпечаток на нервную систему. Там посоветовали петербуржцам всё-таки выходить на прогулку, но в маске и перчатках.
Ранее читатели пожаловались «Фонтанке» на репродукторы в Купчино, которые якобы в течение пары часов транслировали новости экономики.