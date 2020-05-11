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11.05.2020 14:45
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«Громкоговорители живут своей жизнью». Жителей Купчино насильно пичкают новостями экономики из репродуктора, администрация бессильна

Жители Фрунзенского района Петербурга жалуются на насильное экономическое просвещение. Несколько часов 11 мая на Олеко Дундича не стихает репродуктор. Правда, вместо просьб изолироваться оттуда несутся новости экономики.

«В Купчино вместо ежедневного предупреждения о коронавирусе на громкоговорителях включили радио. Обсуждают нефть, сделку ОПЕК и прочую фигню на всю улицу», — пожаловался «Фонтанке» читатель Глеб.

Пользователи соцсетей сообщают о взбесившемся громкоговорителе на здании гимназии на Олеко Дундича. В администрации Фрунзенского района признались, что и у них под окном «такая же шарманка висит и работает в окна весь день».

«Мы бы их выключили с радостью, жители жалуются. Но мы этого не можем сделать — система оповещения напрямую городу подчиняется. Громкоговорители живут своей жизнью», — с сожалением ответили в пресс-службе администрации.

За работу репродукторов отвечает городской комитет по информатизации и связи. Там пообещали разобраться, отметив, что их устройства не могут работать дольше трёх минут.

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Комментарии (11)

Boris_93*1
Вещание оплачено пользователями радиоточек в квартирах :)
Чёрт Опасный
Восстание машин)
VF812
У нас тоже чего-то рассказывает переодами, не понять что) я уж думала, надо куда-то бечь!)
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