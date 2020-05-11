Производитель плитки из Сертолово нашёл в бетономешалке труп своего партнёра

Попытка открыть свой бизнес закончилась для уроженца Армении несчастьем. Он нашёл труп своего партнёра в бетономешалке.



Подробности 11 мая сообщают 47news. По их данным, днём 10 мая в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 31-летний уроженец Арарата. Он рассказал, что на территории гаража в Сертолово в бетономешалке нашлось тело некоего Гриши. С мужчиной заявитель ранее договаривался о настройке линии производства тротуарной плитки.



Смерть 27-летнего партнёра стала для предпринимателя неожиданностью, так как они разговаривали по телефону несколькими часами ранее.

