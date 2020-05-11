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11.05.2020 12:42
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Производитель плитки из Сертолово нашёл в бетономешалке труп своего партнёра

Попытка открыть свой бизнес закончилась для уроженца Армении несчастьем. Он нашёл труп своего партнёра в бетономешалке.

Подробности 11 мая сообщают 47news. По их данным, днём 10 мая в полицию Всеволожского района Ленобласти обратился 31-летний уроженец Арарата. Он рассказал, что на территории гаража в Сертолово в бетономешалке нашлось тело некоего Гриши. С мужчиной заявитель ранее договаривался о настройке линии производства тротуарной плитки.

Смерть 27-летнего партнёра стала для предпринимателя неожиданностью, так как они разговаривали по телефону несколькими часами ранее.

Причины гибели устанавливаются, проводится проверка.

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Комментарии (4)

Чёрт Опасный
Два армянина собираются вести совместный бизнес, но потом случайно один из них находит другого закатанным в бетон... пустяки, дело житейское.
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Не договорились, похоже...
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