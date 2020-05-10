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10.05.2020 21:04
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Путин рассказал, как его до слез пробрали "Рабовладельцы"

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от картины Тараса Гапоненко "Рабовладельцы". По словам главы государства, полотно "пробирает прямо до слез".

Об этом Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин", которое полностью телеканал "Россия-1" обещал показать сегодня, 10 мая. Полотно президент увидел выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в московском Манеже в 2019 году, в тот же день он и дал это интервью.

Творчество Гапоненко, признался Путин, сильно его поразило. "На меня большее впечатление, кстати говоря, произвела одна из картин, которая так и называется – "Рабовладельцы", на которой изображен гитлеровец, убирающий в кобуру пистолет, из которого он только что застрелил молодую женщину. А на ее теле лежит маленький ребенок, младенец фактически. Это пробирает прямо до слез", — поделился президент и развил мысль тем, что война могла закончиться прекращением нации и русского этноса.

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Комментарии (17)

260922141
Никак каклы не угомонятся.Наши празднуют, а эти гадят в комментах.
SNOW
Картина-то никакая. С точки зрения исполнения - на уровне детской художественной школы. А так - голимая пропагандистская агитка, в худших традициях соцреализма. Со вкусом у нашего - не очень. А растрогался, видимо, потому что слишком вошел в образ, рассказывая разные байки о войне. Себя, может, представил, в виде осиротевшего мальчика (или девочки) с полотна.
КириллП
Фъ, спасибо за удаленные комментарии - безо всяких шуток! Не отвечать на эту гадость было невозможно, отвечать - бессмысленно. Спасибо еще раз!
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