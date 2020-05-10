Минпросвещения: Большинство школ не готовы к дистанционным урокам, традиционная учеба начнется в сентябре
Только 15 процентов российских школ способны полностью перевести учебный процесс на дистанционный формат. С 1 сентября ожидается возобновление уроков в обычном режиме.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Комсомольская правда» 10 мая. О перспективах школьников на возобновление традиционного учебного процесса рассказал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его мнению, в России в ближайшем будущем система дистанционного обучения школьников неосуществима, и с 1 сентября дети и учителя вернутся в классы. По данным министерства, только 15 процентов российских школ имеют техническое оснащение для удаленного обучения.
Замминистра также отметил, что переносить начало учебного года пока не планируется, «детям нужно отдохнуть».
По словам Глушко, Минпросвещения готово к отмене ОГЭ, «но этот вариант рассматривается на случай ухудшения эпидемиологической ситуации».
В Петербурге все коронавирусные ограничения продлены до конца мая. Это касается и школ с детскими садами.