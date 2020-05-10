Минпросвещения: Большинство школ не готовы к дистанционным урокам, традиционная учеба начнется в сентябре

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Комсомольская правда» 10 мая. О перспективах школьников на возобновление традиционного учебного процесса рассказал заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко. По его мнению, в России в ближайшем будущем система дистанционного обучения школьников неосуществима, и с 1 сентября дети и учителя вернутся в классы. По данным министерства, только 15 процентов российских школ имеют техническое оснащение для удаленного обучения.

Только 15 процентов российских школ способны полностью перевести учебный процесс на дистанционный формат. С 1 сентября ожидается возобновление уроков в обычном режиме.

Замминистра также отметил, что переносить начало учебного года пока не планируется, «детям нужно отдохнуть».



По словам Глушко, Минпросвещения готово к отмене ОГЭ, «но этот вариант рассматривается на случай ухудшения эпидемиологической ситуации».



В Петербурге все коронавирусные ограничения продлены до конца мая. Это касается и школ с детскими садами.

