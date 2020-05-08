В Финляндии разработали вакцину от коронавируса в виде спрея для носа
Университет Восточной Финляндии разработал вакцину против коронавирса, тестирование на людях предполагается начать летом. Об этом 8 мая сообщает финская телерадиокампания Yle со ссылкой на профессора вирусологии Университета Хельсинки Калле Саксела.
«Почти готовая к эксплуатации» вакцина представлена в виде спрея для носа.
«Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом», - говорит Саксела, который занимается разработкой вакцины. По его словам, при активном участии властей вакцинацию против коронавируса могли бы начать уже этой осенью.
Производство вакцин в Финляндии прекратилось в ещё 2003 году, так как это посчитали слишком высокой статьей расходов, однако учёные надеются, что запуск отечественного производства можно было бы наладить при наличии воли властей без помощи международных фармацевтических гигантов.
По мнению Саксела, поставок вакцины от иностранных производителей придется долго ждать и может возникнуть дефицит.