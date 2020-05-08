В Финляндии разработали вакцину от коронавируса в виде спрея для носа

Университет Восточной Финляндии разработал вакцину против коронавирса, тестирование на людях предполагается начать летом. Об этом 8 мая сообщает финская телерадиокампания Yle со ссылкой на профессора вирусологии Университета Хельсинки Калле Саксела.

«Почти готовая к эксплуатации» вакцина представлена в виде спрея для носа.

«Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом», - говорит Саксела, который занимается разработкой вакцины. По его словам, при активном участии властей вакцинацию против коронавируса могли бы начать уже этой осенью.