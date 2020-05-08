Нижний Новгород утонул после дождя. Пользователи соцсетей показали апокалипсис
Сильнейший ливень накрыл Нижний Новгород 8 мая. После разгула стихии центр города оказался под водой, размыло грунт на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту.
Видеозаписями плавающих машин, оползня и бурлящих потоков делятся пользователи соцсетей.
Природа настолько очистилась, что в Нижний Новгород вернулись водопады pic.twitter.com/kcmDFKkzHn— Свежий Воздух (@FrashAirBreak) May 8, 2020
Нижний Новгород сейчас.... pic.twitter.com/PJUfqqHtRg— ВЕЖЛИВАЯ ДЕВУШКА (@ermolenkotatyan) May 8, 2020
Часть 2.#НижнийНовгород после #ливня #утонул pic.twitter.com/W5lRP2aVkq— Алексей Ежков (@alexcez94) May 8, 2020
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разобраться с последствиями своим заместителям Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.