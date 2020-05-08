FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 17:25
5
Печать

Нижний Новгород утонул после дождя. Пользователи соцсетей показали апокалипсис

Сильнейший ливень накрыл Нижний Новгород 8 мая. После разгула стихии центр города оказался под водой, размыло грунт на Окском съезде, ведущем к Молитовскому мосту.

Видеозаписями плавающих машин, оползня и бурлящих потоков делятся пользователи соцсетей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил разобраться с последствиями своим заместителям Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также исполняющему обязанности главы города Юрию Шалабаеву. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Swift_5e4d8a276f5e8
....ещё одну олимпиадную стройку смыло ?, как в Волгограде ....
закоренелый ленинградец
Оказывается в городе Горьком не только ясные зорьки.
Helgad
Ничего себе!! Вот это да!
Интересно, а тот, кто с собакой гулял и снимал оползень-водопад - не боялся сам пострадать и вниз уехать?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний