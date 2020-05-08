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08.05.2020 15:59
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«Мы от вируса уже не денемся». Роспотребнадзор призвал пока не отказываться от возникших из-за COVID-2019 правил поведения

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала, как долго в России необходимо будет соблюдать правила поведения, которые возникли из-за пандемии COVID-2019.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», — цитирует 8 мая заявление Анны Поповой РКБ.

По ее словам, «мы от этого вируса уже не денемся». Исходя из этого факта власти строят свою стратегию тактику борьбы с пандемией.

Ранее федеральная служба рассказала, что COVID-2019 практически «полностью теряет свою инфекционную активность» при температуре выше 30 градусов Цельсия.

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Комментарии (6)

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grannie
"если вирус решит, что он «устал» и уходит" - тонко, тонко :-)
krasnonosov
Так может по примеру Швеции и Белоруссии снимаем все запреты на работу и выходим спасать то, что еще осталось от экономики страны, заодно исключая тем самым очередные волны вируса. Переболели и сильные, здоровые пошли жить дальше.
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