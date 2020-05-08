«Мы от вируса уже не денемся». Роспотребнадзор призвал пока не отказываться от возникших из-за COVID-2019 правил поведения

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека прокомментировала, как долго в России необходимо будет соблюдать правила поведения, которые возникли из-за пандемии COVID-2019.



«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он «устал» и уходит. На сегодняшний день это неизбежно, с этим сталкиваются практически все страны, что мы должны менять правила своей жизни», — цитирует 8 мая заявление Анны Поповой РКБ.